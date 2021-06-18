18 июня пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 72.50
eur 86.70
Тема дняУ 100 тысяч новосибирцев есть психические болезни

Все новости

Все новости

Электричка сбила двух девочек на перегоне станций Обское море — Береговая

Оба ребенка скончались

947
5Обсудить

Поделиться

Обеим девочкам было по <nobr class="_">14 лет</nobr>

Обеим девочкам было по 14 лет

Поделиться

Вечером в пятницу, 18 июня, между железнодорожными станциями Обское море и Береговая электричка сбила двоих детей. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Электричка в сторону Черепаново сбила двух девочек на перегоне Обское море — Береговая. Время отправления электрички от главного вокзала — 19:00. Одну девочку насмерть. Электричку задержали после инцидента на 40 минут, — объяснил новосибирец.

В Западно-Сибирском СУТ СК России информацию о происшествии подтвердили, но добавили, что погибли обе девочки.

— Недалеко от остановочной платформы Береговая насмерть сбиты две девочки 2007 года рождения. По данному факту мы возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека». — Прим. ред.). Сейчас проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова.

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Иня-Восточная в ночь с 28 на 29 апреля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

СКжелезная дорогапоезд сбил человекаэлектричка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...