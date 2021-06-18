Электричка сбила двух девочек на перегоне станций Обское море — Береговая

Вечером в пятницу, 18 июня, между железнодорожными станциями Обское море и Береговая электричка сбила двоих детей. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Электричка в сторону Черепаново сбила двух девочек на перегоне Обское море — Береговая. Время отправления электрички от главного вокзала — 19:00. Одну девочку насмерть. Электричку задержали после инцидента на
В Западно-Сибирском СУТ СК России информацию о происшествии подтвердили, но добавили, что погибли обе девочки.
— Недалеко от остановочной платформы Береговая насмерть сбиты две девочки
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Иня-Восточная в ночь с 28 на 29 апреля.