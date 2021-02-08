Военный долгострой в Бердске решили продать за 60 миллионов

Федеральное агентство ДОМ.РФ объявило торги на недостроенный жилой дом с участком площадью почти 2 гектара — лот находится на улице Пионерской в Бердске. Торги назначены на 15 марта 2021 года, а начальная стоимость установлена в 60,9 миллиона рублей.



Информации о степени готовности недостроенного Г-образного дома в характеристиках имущества нет. По фото видно, что это два панельных 5-этажных крыла с крышей и недостроенная кирпичная вставка между ними, при этом коммуникациями недострой не обеспечен.

