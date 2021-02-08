Военный долгострой в Бердске решили продать за 60 миллионов

ДОМ.РФ выставил на продажу военный долгострой в Бердске
Федеральное агентство ДОМ.РФ объявило торги на недостроенный жилой дом с участком площадью почти
Информации о степени готовности недостроенного
— Согласно данным технического паспорта БТИ, возведены конструктивные элементы: фундамент, наружные и внутренние стены, перегородки, лестницы, приямки, лоджии и крыльца (конструктивные элементы: фундамент — железобетонный; материал наружных стен — железобетон, кирпич; перекрытия — железобетонные плиты). Кроме того, на земельном участке расположены недостроенное кирпичное здание небольшой площади, фундамент, части недостроенных сооружений, — указано в описании лота.
По документам торгов, в долгострое не зарегистрировано ни одного договора долевого участия.
Вместе с недостроенным домом продают землю общей площадью 19,3 тысячи квадратных метров. При этом в документах отмечают, что участок расположен в границах режимной территории, а разрешенное использование земли — это обеспечение обороны и безопасности. По данным проекта Wikimapia, на которые ссылается ДОМ.РФ, дом строили для сотрудников Вооруженных Сил РФ.
В прошлом году долгострой оказался в центре конфликта между Минобороны и конкурсным управляющим обанкротившейся компании «СтройМонтаж», которая строила дом по госконтракту, Константином Дыбчиком. Как писал РБК, управляющий, по мнению ведомства, незаконно включил недостроенный дом в конкурсную массу компании и назначил себе вознаграждение в 1,6 миллиона рублей. Минобороны оценило невозможность из-за этого достроить дом в 124,4 миллиона рублей и обвинило управляющего в злоупотреблении полномочиями.
При этом на долгострой не были оформлены необходимые документы: участок формально не был выделен и не было выдано разрешение на строительство, поэтому его включили в конкурсную массу застройщика-банкрота как набор стройматериалов. Право Минобороны на долгострой признали через суд в 2017 году, когда были выполнены все формальности. Октябрьский суд признал Константина Дыбчика невиновным в злоупотреблении полномочиями.
В прошлом году стало известно о планах ДОМ.РФ продать часть территории Военного городка — торги планируют на конец 2021 года.