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Военный долгострой в Бердске решили продать за 60 миллионов

Дом бросили строить еще в нулевых, а подрядчик строительства обанкротился

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Это должен был быть дом для военнослужащих, но его строительство остановилось в 2008 году, и с тех пор на стройплощадке ничего не изменилось

Это должен был быть дом для военнослужащих, но его строительство остановилось в 2008 году, и с тех пор на стройплощадке ничего не изменилось

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ДОМ.РФ выставил на продажу военный долгострой в Бердске

Федеральное агентство ДОМ.РФ объявило торги на недостроенный жилой дом с участком площадью почти 2 гектара — лот находится на улице Пионерской в Бердске. Торги назначены на 15 марта 2021 года, а начальная стоимость установлена в 60,9 миллиона рублей.

Информации о степени готовности недостроенного Г-образного дома в характеристиках имущества нет. По фото видно, что это два панельных 5-этажных крыла с крышей и недостроенная кирпичная вставка между ними, при этом коммуникациями недострой не обеспечен.

— Согласно данным технического паспорта БТИ, возведены конструктивные элементы: фундамент, наружные и внутренние стены, перегородки, лестницы, приямки, лоджии и крыльца (конструктивные элементы: фундамент — железобетонный; материал наружных стен — железобетон, кирпич; перекрытия — железобетонные плиты). Кроме того, на земельном участке расположены недостроенное кирпичное здание небольшой площади, фундамент, части недостроенных сооружений, — указано в описании лота.

По документам торгов, в долгострое не зарегистрировано ни одного договора долевого участия.

Вместе с недостроенным домом продают землю общей площадью 19,3 тысячи квадратных метров. При этом в документах отмечают, что участок расположен в границах режимной территории, а разрешенное использование земли — это обеспечение обороны и безопасности. По данным проекта Wikimapia, на которые ссылается ДОМ.РФ, дом строили для сотрудников Вооруженных Сил РФ.

В прошлом году долгострой оказался в центре конфликта между Минобороны и конкурсным управляющим обанкротившейся компании «СтройМонтаж», которая строила дом по госконтракту, Константином Дыбчиком. Как писал РБК, управляющий, по мнению ведомства, незаконно включил недостроенный дом в конкурсную массу компании и назначил себе вознаграждение в 1,6 миллиона рублей. Минобороны оценило невозможность из-за этого достроить дом в 124,4 миллиона рублей и обвинило управляющего в злоупотреблении полномочиями.

При этом на долгострой не были оформлены необходимые документы: участок формально не был выделен и не было выдано разрешение на строительство, поэтому его включили в конкурсную массу застройщика-банкрота как набор стройматериалов. Право Минобороны на долгострой признали через суд в 2017 году, когда были выполнены все формальности. Октябрьский суд признал Константина Дыбчика невиновным в злоупотреблении полномочиями.

В прошлом году стало известно о планах ДОМ.РФ продать часть территории Военного городка — торги планируют на конец 2021 года.

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БердскДОМ.РФМинобороны России
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