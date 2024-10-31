Врезался в припаркованный КАМАЗ — смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе

В Новосибирской области вечером 31 октября произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла в Краснозерском районе на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар.
— 70-летний водитель на Toyota Probox ехал в сторону Карасука. При неустановленных обстоятельствах совершил наезд на припаркованный КАМАЗ с включенной аварийной сигнализацией, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погиб водитель Toyota Probox. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее смертельное ДТП с троллейбусом произошло в Новосибирске на улице Зорге. В нем погибла 25-летняя беременная женщина-пешеход.