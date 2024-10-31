НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 759мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52

СРОЧНО

В Новосибирске продают ручную макаку

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Происшествия Врезался в припаркованный КАМАЗ — смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе

Врезался в припаркованный КАМАЗ — смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе

Водитель Toyota Probox скончался до приезда скорой

1 195
12 комментариев

Авария произошла в Краснозерском районе

В Новосибирской области вечером 31 октября произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла в Краснозерском районе на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар.

— 70-летний водитель на Toyota Probox ехал в сторону Карасука. При неустановленных обстоятельствах совершил наезд на припаркованный КАМАЗ с включенной аварийной сигнализацией, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погиб водитель Toyota Probox. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее смертельное ДТП с троллейбусом произошло в Новосибирске на улице Зорге. В нем погибла 25-летняя беременная женщина-пешеход.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
32 минуты
Не факт, что стоял с аварийкой, мог включить уже и после дтп.
Гость
20 минут
Припарковаться можно на обочине. А это стоящий камаз на полосе.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Женя,33

sakyra,48

Nat,37

Fredo,52

Margarita,43

Наталия,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление