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Развлечения «Я счастлива»: Агата Муцениеце улетела в ОАЭ — ее сын до сих пор живет с Прилучным

«Я счастлива»: Агата Муцениеце улетела в ОАЭ — ее сын до сих пор живет с Прилучным

Муцениеце улетела на отдых с дочерью, не дождавшись сына

1 867
19 комментариев

Агата отдыхает в ОАЭ в компании подруги и дочери

Агата Муцениеце улетела вместе с подругой и восьмилетней дочерью на отдых в ОАЭ. Ее сын до сих пор остается у бывшего мужа — новосибирского актера Павла Прилучного.

Актриса Муцениеце долго боролась за то, чтобы их общий сын с Прилучным жил с ней. Суд решил, что на время разбирательств Тимофей будет жить с мамой, актриса ждала, когда ее бывший муж привезет сына, и публиковала видео в слезах, говоря, как она скучает по нему. Но не дождавшись возвращения, улетела с дочкой и подругой на отдых в ОАЭ.

— Вообще, друзья, знаете, хочется сказать, что все хорошо. На самом деле мы достаточно счастливые люди, поняла я, приехав сюда! Ну, конечно, а как по-другому? Вообще, пока ты на этой планете, ты должен быть счастлив только от того, что уже здесь. Мне так кажется. Буду придерживаться этой тактики и наслаждаться морюшком, пляжем и вообще всем этим, — заявила актриса.

По данным издания Starhit, компания остановилась в отеле у берега Персидского залива Nikki Beach Resort & Spa Dubai. Ночь здесь стоит более 70 тысяч рублей. Совсем недавно актриса жаловалась на то, что ей не хватает денег и Прилучный не платит алименты.

Сейчас актриса публикует фотографии в купальнике и показывает, как отдыхает с дочерью на море.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно НГС вспомнил громкий развод актеров, пара официально рассталась весной 2020 года и с тех пор никак не может поделить детей.

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Агата Муцениеце Павел Прилучный Актер Актриса ОАЭ
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Комментарии
21
Светлана В-ва
28 минут
может шейх какой позарится на великомученицу, так вобще будет супер)
Libertу
34 минуты
ОАЭ супир, но не всем. шариат - для обезъян
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