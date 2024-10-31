«Я счастлива»: Агата Муцениеце улетела в ОАЭ — ее сын до сих пор живет с Прилучным

Агата отдыхает в ОАЭ в компании подруги и дочери Источник: agataagata / instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Агата Муцениеце улетела вместе с подругой и восьмилетней дочерью на отдых в ОАЭ. Ее сын до сих пор остается у бывшего мужа — новосибирского актера Павла Прилучного.

Актриса Муцениеце долго боролась за то, чтобы их общий сын с Прилучным жил с ней. Суд решил, что на время разбирательств Тимофей будет жить с мамой, актриса ждала, когда ее бывший муж привезет сына, и публиковала видео в слезах, говоря, как она скучает по нему. Но не дождавшись возвращения, улетела с дочкой и подругой на отдых в ОАЭ.

— Вообще, друзья, знаете, хочется сказать, что все хорошо. На самом деле мы достаточно счастливые люди, поняла я, приехав сюда! Ну, конечно, а как по-другому? Вообще, пока ты на этой планете, ты должен быть счастлив только от того, что уже здесь. Мне так кажется. Буду придерживаться этой тактики и наслаждаться морюшком, пляжем и вообще всем этим, — заявила актриса.

Источник: agataagata / instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

По данным издания Starhit, компания остановилась в отеле у берега Персидского залива Nikki Beach Resort & Spa Dubai. Ночь здесь стоит более 70 тысяч рублей. Совсем недавно актриса жаловалась на то, что ей не хватает денег и Прилучный не платит алименты.

Сейчас актриса публикует фотографии в купальнике и показывает, как отдыхает с дочерью на море.

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