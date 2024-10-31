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Здоровье История больного смертельным муковисцидозом парня, который смог выжить — видео

История больного смертельным муковисцидозом парня, который смог выжить — видео

Илья Власов рассказал о своем мучительном пути к исцелению

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1 комментарий

Илья снова дышит, гуляет и живет счастливой жизнью

30-летний Илья Власов с шести лет мучился смертельной болезнью — муковисцидозом. С самого детства он не мог нормально дышать, кататься на велосипеде и играть в футбол с друзьями. В 26 лет парень достиг критического веса, не выходил из дома, не расставался с кислородным баллоном и избегал отношений, чтобы не привязывать к себе людей. Илья уже готовился к трансплантации и понимал, что может умереть на операционном столе. Но случилось чудо. Через суд он получил заграничные лекарства, которые буквально вернули его к нормальной жизни.

Сейчас Илья Власов работает курьером в Волгограде, увлекается фотографией, играет на гитаре и барабанах, ходит на свидания с девушками и дышит как почти здоровый человек.

Наши коллеги из V1.RU встретились с Ильей у него дома и узнали, какой была его жизнь до приема лекарств, почему трансплантация легких не была гарантией выздоровления и что он сделал первым делом, когда таблетки начали действовать.

Подробнее о его непростой судьбе — в нашем коротком видео.

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Комментарии
2
Barmaleя
1 минута
Диагноз неверный, это другое заболевание.
Гость
2 минуты
А что, ему подорожник, кора дуба, отвар крапивы, арбидол не помогали?
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