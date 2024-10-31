История больного смертельным муковисцидозом парня, который смог выжить — видео

30-летний Илья Власов с шести лет мучился смертельной болезнью — муковисцидозом. С самого детства он не мог нормально дышать, кататься на велосипеде и играть в футбол с друзьями. В 26 лет парень достиг критического веса, не выходил из дома, не расставался с кислородным баллоном и избегал отношений, чтобы не привязывать к себе людей. Илья уже готовился к трансплантации и понимал, что может умереть на операционном столе. Но случилось чудо. Через суд он получил заграничные лекарства, которые буквально вернули его к нормальной жизни.