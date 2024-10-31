Новосибирцев встревожил сирена на Владимировской

О происшествии заявили в соцсетях Источник: «Новосибирск с огоньком»











В Новосибирске сработали сирены. Ролик, на котором слышен сигнал, опубликовал 31 октября телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на читателей.

— Железнодорожный район, Владимировская улица, — сказано в сообщении.

Очевидцы записали звук на видео Источник: «Новосибирск с огоньком»

В комментариях под постом один из очевидцев заявил, что слышал сигнал в районе городской больницы. В беседе с НГС он уточнил, что это произошло утром, сирена звучала около 2-4 минут.

НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Корреспонденту объяснили, что сообщение от жителей поступало.

— Информации об отработке сигнала нет, — уточнили в организации.

В мэрии НГС сообщили, что муниципальная система не срабатывала.

— В городе есть системы ведомственные, на предприятиях, выясняем, — сообщил НГС начальник департамента информационной политики Михаил Столяров.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также направил запрос в пресс-центр мэрии.