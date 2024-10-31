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Новосибирцев встревожила сирена на Владимировской

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Происшествия Новосибирцев встревожил сирена на Владимировской

Новосибирцев встревожил сирена на Владимировской

Видео с улицы появилось в соцсетях

1 812
28 комментариев

О происшествии заявили в соцсетях

В Новосибирске сработали сирены. Ролик, на котором слышен сигнал, опубликовал 31 октября телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на читателей.

— Железнодорожный район, Владимировская улица, — сказано в сообщении.

Очевидцы записали звук на видео

В комментариях под постом один из очевидцев заявил, что слышал сигнал в районе городской больницы. В беседе с НГС он уточнил, что это произошло утром, сирена звучала около 2-4 минут.

НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Корреспонденту объяснили, что сообщение от жителей поступало.

—  Информации об отработке сигнала нет, — уточнили в организации.

В мэрии НГС сообщили, что муниципальная система не срабатывала.

— В городе есть системы ведомственные, на предприятиях, выясняем, — сообщил НГС начальник департамента информационной политики Михаил Столяров.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также направил запрос в пресс-центр мэрии.

Недавно в Новосибирске ночью сработали сирены. Их слышали на Затулинке.

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Комментарии
28
Гость
34 минуты
На Фабричной сирена непрерывно воет больше часа. Невозможно работать
Урлулуууу
36 минут
Держите очки ипсоты седня повоюем
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