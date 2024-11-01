«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область

Серафима Путиева Автор мнения

Осень — один из лучших сезонов для посещения Кольского полуострова, в сентябре-октябре здесь можно застать самые яркие краски Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Осенние отпуска россияне часто проводят на курортах, купаясь в море в последние теплые деньки. Но наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева в этот раз решила выбрать другое направление для поездки — русский Север. В начале октября кое-где в Мурманской области уже выпадает снег, так что ее двухнедельное путешествие с палаткой не всегда можно было назвать комфортным, но красивым оно выдалось однозначно.

Публикуем колонку журналистки об этой незабываемой поездке и ее советы, какие места посетить на Кольском полуострове, кроме всем известной Териберки.

На север этой осенью я отправилась с группой опытных ребят, так что и время года, и маршрут были тщательно продуманы, чтобы увидеть то, что увидели мы. В конце сентября на Кольском догорает золотая осень. Слепяще-желтые березы, красные рябины, ковер разноцветных мхов и лишайников в тундре, сладкие от первых заморозков ягоды клюквы, брусники и черники.

Чтобы это всё увидеть, нужно оказаться вдали от больших городов, поэтому мы направились в Мурманскую область на полноприводных машинах. Дорога из Москвы была долгой, утомительной, но живописной.

Дорога была долгой Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Первым лагерем мы встали на Челмужской косе, на берегу Онежского озера. Здесь песчаный берег, огромные сосны, а если немного пройти пешком от дороги, можно посмотреть каменный лабиринт. Карелия красива в любое время года, но наша цель севернее.

В этот день мы пересекли полярный круг. От Кандалакши мы поехали на восток вдоль берега залива к устью реки Варзуги. Заросли мелкого кустарника, ветер, голые скалы — места напоминали мне почему-то графства северной Англии.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Следующей остановкой был Аметистовый берег. На нём в красноватых камнях тут и там можно встретить слои фиолетовых кристаллов, а на пляже можно отыскать отколовшиеся фрагменты причудливых форм.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Немного восточнее, в районе села Кузомень, находится самая северная в России пустыня. Дюны омываются Белым морем, а там, где песок порос травой и кустарником, пейзажи больше похожи на степные. Здесь река Варзуга разделяет Кольский на две части — западную, ту, где есть цивилизация, куда ведут дороги, где есть заправки с кафе, и восточную, куда добраться можно только по морю, на вездеходе или вертолете.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Мы же вернулись на трассу в сторону Мурманска и поехали дальше на север, чтобы свернуть у Апатит. Следующим лагерем вы встали уже в Хибинах. Это самый высокий из горных массивов за полярным кругом. Я не раз бывала здесь зимой и даже делала обзор на местный горнолыжный курорт, но теперь я впервые увидела эти горы без снега.

Мы разбили лагерь в окрестностях Умбозерского перевала, и я решила встать пораньше, чтобы подняться на перевал из долины пешком. Вершины — серые и огромные, водопады, ручьи и прозрачные озера. В этих местах много пеших маршрутов, но можно и взять экскурсию на лошадях или квадроциклах, если вы без своей машины.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

На озеро Гольцовое мы не попали — один из бродов оказался слишком глубок для наших автомобилей. Зато на закате увидели водопад Рисйок.

+1

На следующее утро мы проснулись, когда палатку уже начал заваливать снег. Горы побелели к середине дня, а на дорогах было настоящее столпотворение — машины на летней резине просто не могли заехать под уклон, катились боком и оставались на обочине. Мы доехали до Мурманска и свернули на запад, в сторону границы. Нас ждала наиболее сложная и важная часть поездки — полуостров Рыбачий, самый северный в европейской части России.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Добраться до него можно через полуостров Средний, где обязательно стоит заглянуть к скалам Два брата. Дорога к ним непростая, много крутых подъемов, каменистых участков, ухаб, луж и бродов, но вид того стоит.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Ключевой точкой маршрута был, конечно, мыс Немецкий — самая северная точка европейской континентальной России.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Но гораздо более живописным оказался соседний мыс Кекурский, настоящая русская Исландия. Вообще Рыбачий поражает красотой, совершенно непривычной жителю средней полосы. Здесь, в арктической тундре, нет деревьев, куда ни посмотри — пестрые просторы и горизонт. Видно на десятки километров, где идет дождь, где светит солнце.

+1

Немало здесь и следов Великой Отечественной: кроме многочисленных монументов в память погибшим, можно встретить до наших дней сохранившиеся окопы, укрепления, орудия и даже подземные бункеры. Внутри — сырость, но обстановка прежняя: ячейки для хранения снарядов, казармы, технические помещения. Тяжело представить, как советские солдаты жили здесь месяцами даже в самые лютые морозы.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

После Рыбачьего мы направились через Мурманск на восток, к еще одному интересному месту, которое пометили для себя на карте. Это поселок Дальние Зеленцы — не до конца заброшенный, но и живым его сложно назвать: половина домов в аварийном состоянии, а дорога досюда — это 4–5 часов непрерывной тряски по камням и ямам.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Что нас привело в Зеленцы — это заброшенная советская биостанция. Здесь трудились ученые в 70–80-х годах прошлого века, исследовали арктическую флору и фауну, записывали наблюдения, проводили эксперименты. В то время до поселка добраться можно было только по воде, так что многие обитатели биостанции годами ее не покидали.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Станцию закрыли в перестройку, ученые уехали из Дальних Зеленцов. Здесь осталось всё, чем они жили: оборудование, кипы исписанных листов, личные дела, образцы, реагенты. Всё это до сих пор покрывается пылью на столах, полках и полах ветшающей биостанции. Грустное, но невероятное зрелище.

К моменту, когда из Зеленцов мы добрались до знаменитой Териберки, я уже получила столько ярких впечатлений, что это прославленное село меня очень разочаровало. Хаотичная застройка, безвкусные вывески, кафешки с сомнительным сервисом и заоблачными ценами. Вся красота и история для нас уже была в Хибинах, на Рыбачьем и в Зеленцах, а в Териберке оказалась какая-то сомнительная современность. Скелет кита на набережной — и тот искусственный.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

С другой стороны, для тех, у кого нет внедорожника или желания штурмовать броды и трястись по ухабам часами, Териберка — хороший способ увидеть Север. Да, он здесь немного «за стеклом» — из окна прогулочного катера или с деревянного настила экотропы, с которого запрещено сходить. Но места всё же очень красивые, особенно здешний природный парк с водопадами.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Кстати, о красотах: почти каждую ночь в этом путешествии нас сопровождало полярное сияние. Яркое: зеленое, оранжевое, красное, что бывает достаточно редко. Для меня как для человека, который этого сияния не видел, это был настоящий восторг.

+1

По дороге домой я поняла, насколько на самом деле измотана. Даже в теплом спальнике при минусовой температуре сложно было высыпаться, а количество впечатлений просто не оставило в голове места, я не смогла бы даже ответить, в какой день где мы ночевали. Но это было одно из лучших путешествий в моей жизни, и теперь я уверена, что вернусь на Кольский еще не раз.

Захотели отправиться в Мурманскую область? Очень Нет, предпочитаю юга