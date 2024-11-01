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Страна и мир мнение «Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область

«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область

Она побывала в Хибинах, добралась до самого северного мыса на Кольском полуострове и полюбовалась сиянием

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Осень — один из лучших сезонов для посещения Кольского полуострова, в сентябре-октябре здесь можно застать самые яркие краски

Осенние отпуска россияне часто проводят на курортах, купаясь в море в последние теплые деньки. Но наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева в этот раз решила выбрать другое направление для поездки — русский Север. В начале октября кое-где в Мурманской области уже выпадает снег, так что ее двухнедельное путешествие с палаткой не всегда можно было назвать комфортным, но красивым оно выдалось однозначно.

Публикуем колонку журналистки об этой незабываемой поездке и ее советы, какие места посетить на Кольском полуострове, кроме всем известной Териберки.

На север этой осенью я отправилась с группой опытных ребят, так что и время года, и маршрут были тщательно продуманы, чтобы увидеть то, что увидели мы. В конце сентября на Кольском догорает золотая осень. Слепяще-желтые березы, красные рябины, ковер разноцветных мхов и лишайников в тундре, сладкие от первых заморозков ягоды клюквы, брусники и черники.

Чтобы это всё увидеть, нужно оказаться вдали от больших городов, поэтому мы направились в Мурманскую область на полноприводных машинах. Дорога из Москвы была долгой, утомительной, но живописной.

Дорога была долгой

Первым лагерем мы встали на Челмужской косе, на берегу Онежского озера. Здесь песчаный берег, огромные сосны, а если немного пройти пешком от дороги, можно посмотреть каменный лабиринт. Карелия красива в любое время года, но наша цель севернее.

В этот день мы пересекли полярный круг. От Кандалакши мы поехали на восток вдоль берега залива к устью реки Варзуги. Заросли мелкого кустарника, ветер, голые скалы — места напоминали мне почему-то графства северной Англии.

Следующей остановкой был Аметистовый берег. На нём в красноватых камнях тут и там можно встретить слои фиолетовых кристаллов, а на пляже можно отыскать отколовшиеся фрагменты причудливых форм.

Немного восточнее, в районе села Кузомень, находится самая северная в России пустыня. Дюны омываются Белым морем, а там, где песок порос травой и кустарником, пейзажи больше похожи на степные. Здесь река Варзуга разделяет Кольский на две части — западную, ту, где есть цивилизация, куда ведут дороги, где есть заправки с кафе, и восточную, куда добраться можно только по морю, на вездеходе или вертолете.

Мы же вернулись на трассу в сторону Мурманска и поехали дальше на север, чтобы свернуть у Апатит. Следующим лагерем вы встали уже в Хибинах. Это самый высокий из горных массивов за полярным кругом. Я не раз бывала здесь зимой и даже делала обзор на местный горнолыжный курорт, но теперь я впервые увидела эти горы без снега.

Мы разбили лагерь в окрестностях Умбозерского перевала, и я решила встать пораньше, чтобы подняться на перевал из долины пешком. Вершины — серые и огромные, водопады, ручьи и прозрачные озера. В этих местах много пеших маршрутов, но можно и взять экскурсию на лошадях или квадроциклах, если вы без своей машины.

На озеро Гольцовое мы не попали — один из бродов оказался слишком глубок для наших автомобилей. Зато на закате увидели водопад Рисйок.

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На следующее утро мы проснулись, когда палатку уже начал заваливать снег. Горы побелели к середине дня, а на дорогах было настоящее столпотворение — машины на летней резине просто не могли заехать под уклон, катились боком и оставались на обочине.

Мы доехали до Мурманска и свернули на запад, в сторону границы. Нас ждала наиболее сложная и важная часть поездки — полуостров Рыбачий, самый северный в европейской части России.

Добраться до него можно через полуостров Средний, где обязательно стоит заглянуть к скалам Два брата. Дорога к ним непростая, много крутых подъемов, каменистых участков, ухаб, луж и бродов, но вид того стоит.

Ключевой точкой маршрута был, конечно, мыс Немецкий — самая северная точка европейской континентальной России.

Но гораздо более живописным оказался соседний мыс Кекурский, настоящая русская Исландия. Вообще Рыбачий поражает красотой, совершенно непривычной жителю средней полосы. Здесь, в арктической тундре, нет деревьев, куда ни посмотри — пестрые просторы и горизонт. Видно на десятки километров, где идет дождь, где светит солнце.

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Немало здесь и следов Великой Отечественной: кроме многочисленных монументов в память погибшим, можно встретить до наших дней сохранившиеся окопы, укрепления, орудия и даже подземные бункеры. Внутри — сырость, но обстановка прежняя: ячейки для хранения снарядов, казармы, технические помещения. Тяжело представить, как советские солдаты жили здесь месяцами даже в самые лютые морозы.

После Рыбачьего мы направились через Мурманск на восток, к еще одному интересному месту, которое пометили для себя на карте. Это поселок Дальние Зеленцы — не до конца заброшенный, но и живым его сложно назвать: половина домов в аварийном состоянии, а дорога досюда — это 4–5 часов непрерывной тряски по камням и ямам.

Что нас привело в Зеленцы — это заброшенная советская биостанция. Здесь трудились ученые в 70–80-х годах прошлого века, исследовали арктическую флору и фауну, записывали наблюдения, проводили эксперименты. В то время до поселка добраться можно было только по воде, так что многие обитатели биостанции годами ее не покидали.

Станцию закрыли в перестройку, ученые уехали из Дальних Зеленцов. Здесь осталось всё, чем они жили: оборудование, кипы исписанных листов, личные дела, образцы, реагенты. Всё это до сих пор покрывается пылью на столах, полках и полах ветшающей биостанции. Грустное, но невероятное зрелище.

К моменту, когда из Зеленцов мы добрались до знаменитой Териберки, я уже получила столько ярких впечатлений, что это прославленное село меня очень разочаровало. Хаотичная застройка, безвкусные вывески, кафешки с сомнительным сервисом и заоблачными ценами. Вся красота и история для нас уже была в Хибинах, на Рыбачьем и в Зеленцах, а в Териберке оказалась какая-то сомнительная современность. Скелет кита на набережной — и тот искусственный.

С другой стороны, для тех, у кого нет внедорожника или желания штурмовать броды и трястись по ухабам часами, Териберка — хороший способ увидеть Север. Да, он здесь немного «за стеклом» — из окна прогулочного катера или с деревянного настила экотропы, с которого запрещено сходить. Но места всё же очень красивые, особенно здешний природный парк с водопадами.

Кстати, о красотах: почти каждую ночь в этом путешествии нас сопровождало полярное сияние. Яркое: зеленое, оранжевое, красное, что бывает достаточно редко. Для меня как для человека, который этого сияния не видел, это был настоящий восторг.

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По дороге домой я поняла, насколько на самом деле измотана. Даже в теплом спальнике при минусовой температуре сложно было высыпаться, а количество впечатлений просто не оставило в голове места, я не смогла бы даже ответить, в какой день где мы ночевали. Но это было одно из лучших путешествий в моей жизни, и теперь я уверена, что вернусь на Кольский еще не раз.

Захотели отправиться в Мурманскую область?

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Ранее мы рассказывали, как получить шенгенскую визу осенью 2024 года. Читайте также истории о наших соотечественниках, переехавших за границу.

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Путешествие Туризм Кольский полуостров Мурманская область Териберка
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