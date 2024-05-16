Семья из Челябинска похоронила канадца вместо погибшего отца — в Россию привезли чужое тело

Теперь родственники пытаются добиться справедливости Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Семья из Челябинска похоронила чужого человека вместо своего отца, который погиб в марте на Кубе. Мужчина умер при странных обстоятельствах — пообещал сходить за деньгами в обменник валюты и не вернулся. Женщина, которая отдыхала с ним, нашла его уже мертвым, рассказала дочь погибшего Анна корреспонденту 74.RU.

— Ее проводили к телу, но показали только голову, тело было накрыто, — объяснила Анна. — Она сразу вернулась в Россию. В документах из консульства написали, что это был сердечный приступ, в свидетельстве о смерти написано, что у него был острый отек легких.

Когда родственники получили тело, то уже заподозрили неладное, признается Анна.

— Когда его привезли, на опознание пошла его же женщина, все остальные увидели его только в церкви, — вспоминает Анна. — На похоронах все спрашивали: «Кто это? Почему так не похож?»

Однако в церкви семью заверили, что при бальзамировании и транспортировке из другой страны внешность может сильно измениться. Родственники поверили и провели похороны.

Правда вскрылась, когда западные СМИ начали писать о странном случае в Канаде: там семья также ждала погибшего родственника для похорон, но им доставили чужого мужчину. Как оказалось, это был отец Анны.

— Семье из Канады доставили моего папу, они в нем не узнали своего отца и подняли шумиху, — рассказала Анна. — Отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство фото их папы. Всё сошлось, их поменяли!

На найденном теле мужчины из Челябинска также обнаружили следы побоев. Теперь семья погибшего считает, что отца семейства могли убить на Кубе.

Источник: Анна Нероева / Vk.com

— Его женщина, как только вернулась с Кубы, рассказала, что подозревала, что что-то не так, но там ее заверили, что он зашел в воду и у него случился сердечный приступ, он захлебнулся, — вспоминает Анна.

Мы хотим знать, что произошло и зачем они поменяли тела. Анна, дочь погибшего