Семья из Челябинска похоронила канадца вместо погибшего отца — в Россию привезли чужое тело

Семья из Челябинска похоронила чужого человека вместо своего отца, который погиб в марте на Кубе. Мужчина умер при странных обстоятельствах — пообещал сходить за деньгами в обменник валюты и не вернулся. Женщина, которая отдыхала с ним, нашла его уже мертвым, рассказала дочь погибшего Анна корреспонденту 74.RU.
— Ее проводили к телу, но показали только голову, тело было накрыто, — объяснила Анна. — Она сразу вернулась в Россию. В документах из консульства написали, что это был сердечный приступ, в свидетельстве о смерти написано, что у него был острый отек легких.
Когда родственники получили тело, то уже заподозрили неладное, признается Анна.
— Когда его привезли, на опознание пошла его же женщина, все остальные увидели его только в церкви, — вспоминает Анна. — На похоронах все спрашивали: «Кто это? Почему так не похож?»
Однако в церкви семью заверили, что при бальзамировании и транспортировке из другой страны внешность может сильно измениться. Родственники поверили и провели похороны.
Правда вскрылась, когда западные СМИ начали писать о странном случае в Канаде: там семья также ждала погибшего родственника для похорон, но им доставили чужого мужчину. Как оказалось, это был отец Анны.
— Семье из Канады доставили моего папу, они в нем не узнали своего отца и подняли шумиху, — рассказала Анна. — Отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство фото их папы. Всё сошлось, их поменяли!
На найденном теле мужчины из Челябинска также обнаружили следы побоев. Теперь семья погибшего считает, что отца семейства могли убить на Кубе.
— Его женщина, как только вернулась с Кубы, рассказала, что подозревала, что что-то не так, но там ее заверили, что он зашел в воду и у него случился сердечный приступ, он захлебнулся, — вспоминает Анна.
Мы хотим знать, что произошло и зачем они поменяли тела.
Сейчас челябинская семья ждет ДНК-теста из Канады, чтобы убедиться, что там находится тело их отца. Мужчину еще не похоронили — он находится в морге. Родственники не понимают, что им делать и как добиться справедливости и узнать причину смерти.