НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

ясная погода, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

с-з.

 754мм 28%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

СРОЧНО

Из мэрии увольняется начальник департамента ЖКХ

Выбираем лучший бизнес вместе
Убийство матери при детях
Что с выпускными
Убытки ОРЦ за 8 миллиардов
Делают город круче
Гаражи-квартиры
Врачи о главных проблемах
Как живут возле горящей свалки
НГС в Telegram
Происшествия Семья из Челябинска похоронила канадца вместо погибшего отца — в Россию привезли чужое тело

Семья из Челябинска похоронила канадца вместо погибшего отца — в Россию привезли чужое тело

Родные забили тревогу, когда увидели новости о мертвом мужчине в западных СМИ

1 843
21 комментарий
Теперь родственники пытаются добиться справедливости

Семья из Челябинска похоронила чужого человека вместо своего отца, который погиб в марте на Кубе. Мужчина умер при странных обстоятельствах — пообещал сходить за деньгами в обменник валюты и не вернулся. Женщина, которая отдыхала с ним, нашла его уже мертвым, рассказала дочь погибшего Анна корреспонденту 74.RU.

— Ее проводили к телу, но показали только голову, тело было накрыто, — объяснила Анна. — Она сразу вернулась в Россию. В документах из консульства написали, что это был сердечный приступ, в свидетельстве о смерти написано, что у него был острый отек легких.

Когда родственники получили тело, то уже заподозрили неладное, признается Анна.

— Когда его привезли, на опознание пошла его же женщина, все остальные увидели его только в церкви, — вспоминает Анна. — На похоронах все спрашивали: «Кто это? Почему так не похож?»

Однако в церкви семью заверили, что при бальзамировании и транспортировке из другой страны внешность может сильно измениться. Родственники поверили и провели похороны.

Правда вскрылась, когда западные СМИ начали писать о странном случае в Канаде: там семья также ждала погибшего родственника для похорон, но им доставили чужого мужчину. Как оказалось, это был отец Анны.

— Семье из Канады доставили моего папу, они в нем не узнали своего отца и подняли шумиху, — рассказала Анна. — Отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство фото их папы. Всё сошлось, их поменяли!

На найденном теле мужчины из Челябинска также обнаружили следы побоев. Теперь семья погибшего считает, что отца семейства могли убить на Кубе.

— Его женщина, как только вернулась с Кубы, рассказала, что подозревала, что что-то не так, но там ее заверили, что он зашел в воду и у него случился сердечный приступ, он захлебнулся, — вспоминает Анна.

Мы хотим знать, что произошло и зачем они поменяли тела.

Сейчас челябинская семья ждет ДНК-теста из Канады, чтобы убедиться, что там находится тело их отца. Мужчину еще не похоронили — он находится в морге. Родственники не понимают, что им делать и как добиться справедливости и узнать причину смерти.

ПО ТЕМЕ
Куба Тело Похороны Погибший Перепутали тела Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Marina,  48

Ксения,  42

Алик,  38

Сергей,  28

sfsg889,  38

Ника,  29

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление