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Развлечения «Чтобы навредить, запускают живой волос»: финалистка «Битвы экстрасенсов» — о страшных случаях из магической практики

«Чтобы навредить, запускают живой волос»: финалистка «Битвы экстрасенсов» — о страшных случаях из магической практики

Елена Голунова записала целый подкаст о своей деятельности

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Сибирячка поделилась личным опытом

Новосибирская ведьма и финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова опубликовала подкаст, в котором она заявила, что не использует магию каждый день. Также она вспомнила о страшных случаях из собственной практики и объяснила, чем опасно использовать магию непрофессионалу.

Голунова утверждает, что магической практикой она занимается уже больше 35 лет, но магию в быту каждый день она не использует. Однако отметила, что периодически делает защитные заклинания и схемы, которые работают долгое время.

— У людей бытует мнение, что я отвела приемы и, придя домой, опять начала практиковать магию для себя. Для того чтобы не использовать магию каждый день, я примерно раз в месяц делаю определенные схемы, скажем так, очистительные, которые действуют автоматически, — отметила Голунова.

Также во время подкаста Голунова рассказала о том, с какими проблемами к ней приходят люди, и о страшных случаях из практики.

— Бывает, что из семьи ушел мужчина, не потому что она его приворожила, а он просто решил изменить жизнь. Тогда бывшая супруга в отместку делает так, чтобы у них не было детей, чтобы начались проблемы со здоровьем и тому подобное. С таким часто приходят. Или есть такие случаи, когда, чтобы навредить человеку, запускают живой волос. Это когда любой волос с вашего тела можно запустить в обратном направлении, и он будет расти и, взаимодействуя с кровью и внутренними органами, будет их прокалывать. Он становится как проволока. При этом ни один рентген вам этого не покажет, — рассказала Голунова.

Голунова также объяснила, почему не стоит использовать проклятья и чем опасно использовать практику необученному человеку.

— Есть категории людей, которые просят сделать всё под снос другому человеку. Тогда последствия бывают не только у тех людей, которые просят это сделать, но и у самого специалиста. Другая категория людей, которые самостоятельно пытаются провести те или иные практики, причем берут их не пойми где. Например, по советам из интернета человек делает заговор на то, чтобы у него произошел приток денег. Но обычно, не разобравшись, делает это, и всё получается наоборот: последние деньги уходят в никуда, — отметила Голунова.

Елена Голунова редко рассказывает о личной жизни. Но в подкасте она раскрыла, что позаботилась о любовных делах экс-супруга.

— Я разводилась и своему мужу бывшему сделала задел на личную жизнь. Вот он сразу и женился. На 16 лет моложе меня взял. Пусть будет счастлив, — поделилась сибирячка.

Ранее девочка-индиго рассказала правду о «Битве экстрасенсов». Участница 13-го сезона призналась, что попала на шоу без всяких способностей.

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Елена Голунова Битва экстрасенсов Новосибирск
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