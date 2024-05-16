«Вся мебель остается в квартире»: в Новосибирске за 22 миллиона продают трешку с огромной кроватью — смотрим фото

Площадь выставленной недвижимости — 123 кв. м. Судя по фотографиям, в квартире гигантская гостиная, совмещенная с кухней, а также несколько спален, одна из которых — с огромной кроватью шоколадного цвета и шкурой на полу. К тому же, говорится в объявлении, здесь предусмотрены несколько гардеробных — какую-то можно переоборудовать в сауну. Вся мебель остается в трешке, написал продавец.