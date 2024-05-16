«Вся мебель остается в квартире»: в Новосибирске за 22 миллиона продают трешку с огромной кроватью — смотрим фото

На сайте объявлений в Новосибирске продают огромную трешку, расположенную в 18-этажке на улице Орджоникидзе, 30. Она стоит 22 миллиона рублей.
— Предлагаем вниманию трехкомнатную квартиру-студию в двух минутах ходьбы от НОВАТа, — говорится в описании.
Площадь выставленной недвижимости — 123 кв. м. Судя по фотографиям, в квартире гигантская гостиная, совмещенная с кухней, а также несколько спален, одна из которых — с огромной кроватью шоколадного цвета и шкурой на полу. К тому же, говорится в объявлении, здесь предусмотрены несколько гардеробных — какую-то можно переоборудовать в сауну. Вся мебель остается в трешке, написал продавец.
— Дом кирпичный, очень теплый. В аренде два места в подземной парковке, — сказано в описании.
Другую квартиру с хрустальными люстрами и видом на НОВАТ продают в Новосибирске за 41 миллион: НГС публиковал фото жилья.
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