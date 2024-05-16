Криминальный авторитет мстит за срок? Сын полковника полиции, обвиняемого в убийстве 15-летней давности, — о том, что было на самом деле

Сын полковника МВД Рафаэля Карагёзяна рассказал подробности уголовного дела против своего отца, которого обвинили в жестоком убийстве Источник: Арташес Карагезян / Vk.com, 70.мвд.рф











На протяжении почти трех месяцев продолжается судебное разбирательство по уголовному делу, где оказались замешаны два высокопоставленных силовика из Сибири. В начале марта этого года полковников МВД Рафаэля Карагёзяна и Александра Карасева арестовали в Москве по обвинению в жестоком убийстве, которое было совершено 15 лет назад группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, полицейские якобы расправились с крупным омским бизнесменом в 2009 году. А сейчас, спустя 15 лет, показания на силовиков дал заключенный по фамилии Спиридонов (по кличке Спиридон), которого они упекли за решетку за убийство и поджог.

Сын Рафаэля Карагёзяна рассказал корреспонденту MSK1.RU подробности уголовного дела против отца, кто он — глава ОПГ, который пытается мстить силовикам из-за решетки и почему у следствия практически нет доказательств.

«Пытаемся найти правду»

В разное время обвиняемые руководили управлением по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Омской области: Карагёзян сменил на этом посту Карасева, уехавшего в Москву. Позже Карагёзян был назначен начальником одного из отделов полиции в Томске, служил в академии МВД, где был адъюнктом кафедры управления ОВД в особых условиях центра командно-штабных учений.

Александр Карасев уже ушел в отставку, Рафаэль Карагёзян хотел спокойно доработать до пенсии в столице, говорит Арташес Карагёзян. Но внезапно из колонии пришло обвинение в убийстве, которое никак не могли раскрыть следователи. И вот уже силовики оказались на месте тех, кого они в свое время сажали.



Арташес Карагёзян уверен в невиновности отца. Но понимает, что доказать это спустя столько лет довольно сложно.

— Мы здесь только пытаемся правду найти, — рассказал сын Рафаэля Карагёзяна. — Более двух месяцев уже каждый день с адвокатами, обрабатываем большое количество информации. То, что должны делать органы следствия, делаем мы и адвокаты. Всё началось рано утром 4 или 5 марта. В шесть утра мне позвонила жена отца, испуганная, в истерике. Она рассказала, что у нее под дверьми какие-то люди — пришли для проведения обыска. Я ей посоветовал не открывать — может быть, это какие-то бандиты.



Арташес Карагёзян сразу приехал к дому отца, выяснил, что действительно проходят обыски. По его словам, сопротивления из близких никто не оказывал. Следователь показал постановление, где указано, что его отца подозревают в совершении преступления.

— Мы были в шоке. У жены была паника. В этот момент отец возвращался на самолете из Омска в Москву от своей матери. То есть операция так планировалась, что в один день задержали и моего отца, и Карасева, — добавил сын обвиняемого. — Причем моего отца задержали тоже как-то странно. В аэропорту дежурила оперативная группа, которая не узнала его в лицо. Он сам к ним подошел, представился и спросил: «Что происходит?». И после этого его забрали.

Кадры с судебного заседания по избранию меры пресечения Рафаэлю Карагёзяну Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

Как рассказывает сын обвиняемого полковника МВД, на следующий день его отцу назначали судебное заседание и арестовали на два месяца.

— А сейчас моему отцу продлили меру пресечения. Еще три месяца он будет сидеть в СИЗО. Следствие обосновало это тем, что им необходимо провести какие-то экспертизы, — рассказал сын Рафаэля Карагёзяна.

В этом уголовном деле сразу всплыла фамилия некого Спиридонова, который и дал показания против Карасева и Карагёзяна.

По данным журналиста Виталия Ганнащука, в девяностых группировка Олега Спиридонова подпольно торговала водкой, а в Барнауле промышляла перепродажей угнанных машин, а также рэкетом.



— Фамилию Спиридонов я слышал раньше. Знал, что это был опасный криминальный авторитет в городе, который шороху наводил. Он занимался рэкетом, какими-то заказными делами. Ему какие-то люди платили деньги за решение вопросов и помощь в криминальном мире. Слышал, что он даже детей воровал. Его ведь посадили за поджог, где погибли четыре человека. По этому делу тоже отец работал.

Шумели и сгорели заживо Узнать Одно из самых громких дел, где фигурировал Олег Спиридонов, произошло в 2007 году. Тогда заместитель директора ООО «21 век. Новые технологии» Сергей Гордеев обратился к своему знакомому 51-летнему юристу и по совместительству местному криминальному авторитету Олегу Спиридонову с просьбой за 100 000 рублей поджечь кафе «Золотая скала». Заведение находилось недалеко от дома бизнесмена. Там постоянно проходили вечеринки, а Сергею Гордееву мешали громкая музыка и шум по вечерам. Он обращался к руководству «Золотой скалы» быть немного потише, но те на уступки не шли. Олег Спиридонов согласился поджечь кафе и нашел на роль исполнителей трех молодых людей — 24-летнего сборщика мебели Михаила Левкина, 26-летних безработных Павла Кириллова и Дмитрия Сафонова. Утром 23 февраля 2008 года Сафонов привез Кириллова и Левкина к зданию кафе, которые прошли в зал, вылили на пол две канистры бензина и подожгли его сигнальными факелами. Огонь быстро охватил здание. Где находился Сафонов в это время, история умалчивает. В итоге четверо спавших в подсобном помещении рабочих кафе погибли. Один человек получил сильные ожоги, еще семерым удалось спастись от огня. Материальный ущерб составил более восьми миллионов рублей.



— Семья Спиридоновых не очень благополучная. У него есть сын-наркоман. Он тоже занимался нелегальным бизнесом, удерживал незаконно наркоманов в реабилитационном центре в своем, тоже сидел за это или сидит сейчас. Про его отца я только слышал, что он опасный преступник, которого мой отец вместе с Карасевым поймал. Они вместе разрабатывали его и в какой-то момент, насколько мне известно, мой отец лично задерживал Спиридонова, — объяснил сын Рафаэля Карагёзяна.

Месть за срок и нераскрытый «висяк»

Олег Спиридонов не смог спокойно отбывать свой срок. По неподтвержденной информации, когда он сидел в СИЗО, то написал заявление на губернатора Омской области и обвинил его в совершении убийства. Адвокаты доказали, что это была клевета.

А в июле 2010-го криминальный авторитет написал другое письмо на имя начальника УФСБ по Омской области Игоря Бондарева (который потом стал вице-губернатором Омской области) и прокурора Анастаса Спиридонова.

В нем «киллер» Спиридонов, который на тот момент находился в СИЗО по обвинению о поджоге кафе «Золотая скала» и убийстве бизнесмена Сергея Супруна, просил привлечь к уголовной ответственности начальника отделения уголовного розыска и его заместителя.

Показания, которые писал Спиридонов из колонии Источник: РИА «Омск-Информ»











В письме Спиридонов говорил, что силовики предлагали ему за шесть миллионов сменить процессуальный статус, из обвиняемого в поджоге кафе «Золотая скала» стать свидетелем. Ну и якобы он отказался платить, не имея такой суммы, и в итоге получил 16 лет строгача.



— Может быть, кто-то использует Спиридонова, чтобы писать эти доносы — мы не знаем. Он психически неуравновешенный человек и профессиональный лжец, — уверен Карагёзян.

А недавно Спиридонов дал показания против полковников МВД Александра Карасева и Рафаэля Карагёзяна. Они вели дела об убийстве бизнесмена Сергея Супруна и поджоге кафе «Золотая скала». По факту благодаря им криминальный авторитет оказался за решеткой и должен пробыть в колонии до 2027 года.

Кадры с заседания по избранию меры пресечения Александру Карасеву Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

По версии Олега Спиридонова, в 2009 году Карагёзян и Карасев вместе убили генерального директора ООО «Торговый дом ЖБК» 51-летнего Сергея Вострякова, который собирался построить крупнейший в селе Прииртышье Омской области завод по производству кирпича.



Из материалов дела следует, что силовики встретились с бизнесменом Востряковым вечером возле ресторана на Левом берегу (район Омска. — Прим. ред.). Полицейские якобы задолжали ему около шести миллионов рублей и возвращать деньги не хотели. На Lexus Карагёзяна мужчины поехали на улицу Мостоотряд (неподалеку от «Арены-Омск»). Под окнами жилого дома у них произошел конфликт, пишут наши коллеги из NGS55.RU.

Тело убитого бизнесмена нашли на территории гаражного кооператива Источник: Оmsk.mlsn.ru











Затем полицейские, «имея умысел на убийство [Сергея Вострякова], из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, нанесли ему каждый не менее чем по три удара руками в область головы, от чего тот упал на землю, после чего каждый из них нанес не менее чем по три удара ногами в область головы лежащего на земле Вострякова».



В тексте постановления суда об аресте полицейских указано, что после этого Карагёзян держал бизнесмена за ноги, а Карасев с помощью петли душил его. Бизнесмен Востряков скончался на месте.



Тело Сергея Вострякова с многочисленными побоями и ссадинами обнаружили 31 октября 2009 года в Омске возле одного из гаражных кооперативов. Судмедэксперты нашли на нем следы удушения. Как сообщал источник наших коллег из NGS55.RU в следственном управлении СК при прокуратуре по Омской области, в день обнаружения было возбуждено уголовное дело по факту убийства.



Тогда в качестве основной версии рассматривался бытовой разбой. Кроме того, следователи не исключали и версию замаскированного заказного убийства.

Глава омской ОПГ Олег Спиридонов дал показания против двух высокопоставленных силовиков, которые и упекли его за решетку Источник: M.bk55.ru











Дело так и оставалось нераскрытым целых 15 лет, пока не заговорил Олег Спиридонов. По словам сына одного из обвиняемых полковников — Арташеса, глава омской ОПГ свою вину в преступлениях не признавал, а пытался сбросить ее на других людей, давал против них показания.

— Мы думаем, что он хочет отомстить за то, что мой отец и Карасев его посадили. Большинство людей со стороны защиты считает: то убийство, в котором обвиняют моего отца и его коллегу, совершил сам Спиридонов. Преступление идентично с тем, за которое он сейчас и отбывает наказание. Никто не знает, почему Спиридонов решил сейчас дать показания, — рассказал Арташес Карагёзян.

На наш взгляд, у следователей нет никаких серьезных оснований, чтобы передать дело в суд. Арташес Карагёзян, сын обвиняемого полицейского

Награждал министр МВД

Доказать причастность отца и его коллеги к убийству 15-летней давности, по мнению Арташеса Карагёзяна, довольно сложно. Обвинение строится лишь на показаниях Спиридонова и еще двух человек, чьи имена в уголовном деле засекречены.



— Это резонансное дело, потому что в нем фигурирует действующий полковник полиции — мой отец, которому Нургалиев (с 2004 по 2012 был министром МВД, ныне первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации с 6 февраля 2023 года. — Прим. ред.) за раскрытие особо опасных преступлений лично грамоту выдавал. В том числе и тех преступлений, которые совершил Спиридонов.



Рафаэль Карагёзян Источник: 70.мвд.рф











Сын обвиненного полицейского говорит, что его отец всегда был карьеристом. Он очень хотел работать в Москве. Перед этим послужил в разных городах России. Многие боялись, что он придет начальником управления по Омску, но Карагёзян и не планировал этого делать.



— После Твери уже перевелся в Москву работать замначальника отдела полиции при Киевском вокзале. После этого пошел в Академию Управления МВД России. Он хотел повысить квалификацию. Окончил один из факультетов с красным дипломом и золотой медалью. А после можно было бы и докторскую защищать, и в преподавание пойти. Много планов было, — поделился сын Рафаэля Карагёзяна.

В 2016 году Рафаэлю Карагёзяну присвоили звание «полковник полиции» Источник: 70.мвд.рф











С момента ареста Арташес еще ни разу не видел своего отца — во время следствия свидания запрещены. Единственная возможность поговорить — письма через адвоката. Помимо старшего сына, у Рафаэля Карагёзяна есть еще и младший. Сейчас ему шесть лет.

— Мы его поддерживаем, но состояние душевное у него всё равно подавленное. Мой отец — человек добрый и отзывчивый. Он всегда был максимально аккуратен, потому что даже когда ты честно выполняешь свою работу, тебя могут подставить. Он старался себя обезопасить в такие моменты, чтобы у нас в семье не происходило подобных случаев, как сейчас. Отец проходил через всю эту грязь, работал со страшными преступниками, бандитами.

Сейчас он попал в такую среду, где сидят 20–30 человек, которые действительно совершили какие-то преступления. Арташес Карагёзян, сын обвиняемого полицейского

По словам сына, отец чувствует себя намного лучше, чем его коллега — Александр Карасев. Полковник МВД не так давно перенес несколько операций, ему необходима медицинская помощь и сеансы химиотерапии, потому что он борется с онкологией.

— История с алиби тоже сложная. Если бы вам сейчас сказали, что 15 лет назад вы убили человека и спросили: «Где вы были в момент убийства?». На протяжении этого месяца мы пытались найти хоть какую-то информацию: фотографии, банковские счета, чаты, звонили друзьям, чтобы они что-то попытались вспомнить. Ни в банках, ни в сотовых операторах. Нигде. Никто информацию не даст, — поделился сын.

Возможно, на Лубянке есть информация, но никто никогда ее не даст. Единственное, что реально в деле — преступление. И человек, которого убили. Арташес Карагёзян, сын обвиняемого полицейского

Адвокат Карасева Мурад Мусаев (он защищал обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской, а также представлял в суде интересы одного из участников кубанской банды Цапков. — Прим. ред.) также считает, что Олег Спиридонов решил обвинить полицейских в убийстве Сергея Вострякова ради мести.



— Это убийство, по словам Спиридонова, совершили Карагёзян и Карасев. То есть те, кто его задерживал. На вопрос: «А откуда ты это знаешь?» — он отвечает: «Да я в машине сидел и следил за убийством Вострякова по его просьбе. А потом стоял и со стороны наблюдал, как его убивают». Но при этом в происходящее не вмешивался, в скорую и полицию не позвонил. И долгие годы об этом молчал. В помощь к себе призывает каких-то своих друзей, чьи имена в деле засекречены, — рассказывал MSK1.RU адвокат.



Следующее заседание по уголовному делу против двух высокопоставленных силовиков пройдет в начале августа. Возможно, тогда и будет ясно: действительно ли слова бандита оказались правдой или два полковника МВД несколько месяцев по ложному доносу просидели в изоляторе.