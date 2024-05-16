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Развлечения Огромные цветы и гигантская матрешка из волос: чем Лена Ленина удивляла публику на Каннском фестивале

Огромные цветы и гигантская матрешка из волос: чем Лена Ленина удивляла публику на Каннском фестивале

В Каннах проходит 77-й кинофестиваль

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Лена Ленина любит нестандартные прически

Уроженка Новосибирска, одна из самых эпатажных светских львиц страны Лена Ленина в очередной раз удивила публику на Каннском фестивале своей прической. Во время 77-го кинофестиваля экс-сибирячка примерила два экстравагантных образа.

Для церемонии открытия Лена Ленина выбрала украшенное гигантскими цветами платье, которое дополнила розовыми оперными перчатками и клатчем с перьями. Но не только кутюрным платьем удивила знаменитость присутствующих: свой образ она закончила невероятной объемной укладкой в виде цветов.

Во второй день кинофестиваля Лена Ленина появилась в шикарном черном платье. В комментариях под ее постом в соцсети «ВКонтакте» поклонники сравнили ее с айсбергом. Ленина, не изменяя себе, сделала экстравагантную прическу и на второй день кинофестиваля. На этот раз она уложила волосы в виде гигантской матрешки.

В 2021 году Лена Ленина появилась на Каннском фестивале в «кокошнике» из волос. Французы назвали прическу «медузой».

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Лена Ленина Каннский кинофестиваль Новосибирск
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