Огромные цветы и гигантская матрешка из волос: чем Лена Ленина удивляла публику на Каннском фестивале

Уроженка Новосибирска, одна из самых эпатажных светских львиц страны Лена Ленина в очередной раз удивила публику на Каннском фестивале своей прической. Во время 77-го кинофестиваля экс-сибирячка примерила два экстравагантных образа.

Для церемонии открытия Лена Ленина выбрала украшенное гигантскими цветами платье, которое дополнила розовыми оперными перчатками и клатчем с перьями. Но не только кутюрным платьем удивила знаменитость присутствующих: свой образ она закончила невероятной объемной укладкой в виде цветов.

Во второй день кинофестиваля Лена Ленина появилась в шикарном черном платье. В комментариях под ее постом в соцсети «ВКонтакте» поклонники сравнили ее с айсбергом. Ленина, не изменяя себе, сделала экстравагантную прическу и на второй день кинофестиваля. На этот раз она уложила волосы в виде гигантской матрешки.