Лена Ленина появилась на Каннском фестивале в «кокошнике» из волос — французы назвали прическу «медузой»

Лена Ленина исправно появляется на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля уже не первый год, всякий раз привлекая к себе внимание экстравагантными прическами и нарядами. На этот раз она соорудила у себя на голове прическу, напоминающую гигантский кокошник из волос.

Освещающие мероприятие СМИ назвали эту прическу «медузой» — так ее охарактеризовали в Purepeople. В этом образе Ленина появилась на премьере фильма французского режиссера Франсуа Озона Tout s'est bien passé («Всё прошло хорошо»).