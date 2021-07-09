Лена Ленина появилась на Каннском фестивале в «кокошнике» из волос — французы назвали прическу «медузой»

Лена Ленина вышла на дорожку Каннского фестиваля с прической-«медузой»
Бывшая новосибирская телезвезда Елена Поваляева, известная под сценическим и литературным псевдонимом Лена Ленина, в очередной раз удивила публику на Каннском фестивале своей прической.
Лена Ленина исправно появляется на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля уже не первый год, всякий раз привлекая к себе внимание экстравагантными прическами и нарядами. На этот раз она соорудила у себя на голове прическу, напоминающую гигантский кокошник из волос.
Освещающие мероприятие СМИ назвали эту прическу «медузой» — так ее охарактеризовали в Purepeople. В этом образе Ленина появилась на премьере фильма французского режиссера Франсуа Озона Tout s'est bien passé («Всё прошло хорошо»).
С «медузой» на голове Лена Ленина появилась на второй день фестиваля. Для первого и третьего дня у нее были заготовлены отдельные образы.
Образы и наряды, которые выбирают гости фестиваля, давно являются объектом пристального интереса публики. Как правило, реальная известность персоны обратно пропорциональна вычурности образа. Издание Purepeople, например, посвятив Лениной отдельную публикацию, представляет ее как участницу шоу Nice People 2004 года.
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