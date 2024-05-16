Блогер Влад А4 стал отцом: показываем первые фото его дочки

Блогеры Влад А4 и Юлия Годунова стали родителями. Звездная семья поделились первыми фотографиями малышки.
— Наша Оливка наконец-то с нами, — написала Юлия Годунова в соцсетях.
Влад А4 тоже выложил фото с крохой:
— Оливия, — кратко подписал фотографию новоиспеченный отец.
На кого больше похожа Оливия?
Заботливый отец подготовил дом к выписке Юлии — Влад Бумага украсил двухэтажный семейный особняк цветами и шариками.
Маленькая Оливия родилась восьмого мая. О том, что блогеры ждут пополнение, Юлия уже рассказывала в своих соцсетях — девушка регулярно выкладывала фотографии, по которым было видно, что скоро у звезд появится малыш.
Влюбленные вместе уже семь лет, но завести ребенка решились только сейчас. Кажется, что Влад А4 заранее продумал то, где будет веселиться его ребенок — в прошлом году он открыл детский парк развлечений А4 Kids City.
Влад А4 — один из самых популярных блогеров в СНГ. На его YouTube-канал подписаны более 50 миллионов человек. Связать свою жизнь инфлюенсер решил с коллегой по блогерскому цеху: Юлия Годунова также ведет соцсети, на которые подписаны миллионы человек.