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Развлечения Блогер Влад А4 стал отцом: показываем первые фото его дочки

Блогер Влад А4 стал отцом: показываем первые фото его дочки

На выписку мамы с малышкой из роддома он подготовил сюрприз

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В звездной семье долгожданное пополнение

Блогеры Влад А4 и Юлия Годунова стали родителями. Звездная семья поделились первыми фотографиями малышки.

— Наша Оливка наконец-то с нами, — написала Юлия Годунова в соцсетях.

Влад А4 тоже выложил фото с крохой:

— Оливия, — кратко подписал фотографию новоиспеченный отец.

На кого больше похожа Оливия?

Одно лицо с отцом
Больше на маму похожа
Есть что-то и от Влада, и от Юлии

Заботливый отец подготовил дом к выписке Юлии — Влад Бумага украсил двухэтажный семейный особняк цветами и шариками.

Маленькая Оливия родилась восьмого мая. О том, что блогеры ждут пополнение, Юлия уже рассказывала в своих соцсетях — девушка регулярно выкладывала фотографии, по которым было видно, что скоро у звезд появится малыш.

Влюбленные вместе уже семь лет, но завести ребенка решились только сейчас. Кажется, что Влад А4 заранее продумал то, где будет веселиться его ребенок — в прошлом году он открыл детский парк развлечений А4 Kids City.

Влад А4 — один из самых популярных блогеров в СНГ. На его YouTube-канал подписаны более 50 миллионов человек. Связать свою жизнь инфлюенсер решил с коллегой по блогерскому цеху: Юлия Годунова также ведет соцсети, на которые подписаны миллионы человек.

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