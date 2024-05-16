Блогер Влад А4 стал отцом: показываем первые фото его дочки

В звездной семье долгожданное пополнение Источник: juliagodunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Блогеры Влад А4 и Юлия Годунова стали родителями. Звездная семья поделились первыми фотографиями малышки.



— Наша Оливка наконец-то с нами, — написала Юлия Годунова в соцсетях.

Источник: juliagodunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влад А4 тоже выложил фото с крохой:



— Оливия, — кратко подписал фотографию новоиспеченный отец.

Источник: a4omg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На кого больше похожа Оливия? Одно лицо с отцом Больше на маму похожа Есть что-то и от Влада, и от Юлии

Заботливый отец подготовил дом к выписке Юлии — Влад Бумага украсил двухэтажный семейный особняк цветами и шариками.



Источник: juliagodunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маленькая Оливия родилась восьмого мая. О том, что блогеры ждут пополнение, Юлия уже рассказывала в своих соцсетях — девушка регулярно выкладывала фотографии, по которым было видно, что скоро у звезд появится малыш.

Источник: juliagodunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влюбленные вместе уже семь лет, но завести ребенка решились только сейчас. Кажется, что Влад А4 заранее продумал то, где будет веселиться его ребенок — в прошлом году он открыл детский парк развлечений А4 Kids City.

