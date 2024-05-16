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Он и она интервью «Это не между ног»: сексолог назвал причины, по которым женщина не может достичь оргазма

«Это не между ног»: сексолог назвал причины, по которым женщина не может достичь оргазма

Специалист — о том, как устроена механика наслаждения

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Настрой и правильные мысли в голове обоих партнеров помогают достичь и испытать максимум удовольствия

Секс — важная часть человеческой жизни. О нем наши коллеги из 76.RU решили поговорить с сексологом Юрием Андреевым, который работает в «ДНК-клинике» в Ярославле. Многие женщины не испытывают наслаждения во время секса. А почему? Разбираемся в этом материале.

Юрий Андреев развеял мифы о женском оргазме

Что такое женский оргазм? Какие виды оргазма бывают?

— Оргазм — это вершина, кульминация сексуального возбуждения, которая сопровождается огромным чувством удовольствия и наслаждения. Оргазм — достаточно сложный психофизиологический процесс, и происходит он в головном мозге, между ушей, а не между ног, как думают многие. Ввиду того, что женщина более чувствительная и романтическая натура, ей очень важна эмоциональная близость, уверенность в своем партнере и его надежность, в том, как он относится к ней, часто ли у них бывают конфликты, разногласия, ссоры. Если отношения гармоничные и чувственные, тогда она может показать свои настоящие чувства, свою страсть и пыл и наконец свой оргазм, ничего не стесняясь и не сдерживаясь.

Чисто физиологически он характеризуется несколькими сокращениями, спазмами наружной части влагалища, которые длятся в среднем от 3–5 до 20–30 секунд. По локализации в основном есть: клиторальный — его испытывает около 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма, который испытывает около 5–10% женщин. Оргазм может возникнуть в половом акте — это коитальный оргазм, а вне полового акта он возникает при самостимуляции.

По течению оргазм делится на однократный, многократный или мультиоргазм, кратковременный и затяжной. По интенсивности: слабый, умеренный, сильный. Есть еще и другие, достаточно редкие разновидности оргазма: струйный, или сквирт-оргазм, связанный со стимуляцией точки U, — это точка мочеиспускательного канала, и выделения секрета парауретральных желез, которые обычно выполняют функцию защиты для мочеиспускательного канала. Также есть анальный, шеечный, оргазм сосков, оргазм во сне и другие. Если это не сквирт-оргазм, то в момент своей кульминации женщина ничего не выделяет, в отличие от семяизвержения мужчины, и поэтому некоторые женщины могут имитировать свой оргазм.

Правда ли, что чем дольше прелюдия, тем больше велика вероятность испытать оргазм?

— Одна из самых важных сексуальных стадий — это прелюдия, или предварительные ласки, где происходит процесс возбуждения в общем и половых органов в частности, в котором участвуют все анализаторы чувств человека: зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые. В основном мужчинам нравится больше смотреть, а женщинам — слушать. Недаром говорят: мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Здесь важное значение имеет поиск эрогенных зон каждого, нежное воздействие на эти зоны, создание благоприятной обстановки, длительность предварительных ласк и многое другое.

Одним из ключевых факторов этой стадии являются настрой и правильные мысли в голове обоих партнеров, которые не мешают, а только помогают достичь и испытать максимум удовольствия. По времени стадия прелюдии в основном длится 15–20 минут, но, конечно, есть индивидуальные вариации: кому-то нравится быстрый и молниеносный секс с минимальной прелюдией, а кому-то важно растянуть удовольствие.

Но ведь многие занимаются сексом и даже не представляют, что такое оргазм. Не испытывать оргазм — это нормально? Что делать, чтобы его испытать?

— Женский и мужской оргазм — очень разные понятия, и механизм их наступления очень разный. Женский оргазм может быть не всегда, и это может расцениваться и как норма, и как патология. Здесь важное значение имеет само отношение женщины к оргазму, ее желание достичь максимума удовольствия.

Считается, что верхом сексуального мастерства является обоюдный и одномоментный оргазм обоих партнеров, что чаще присутствует в гармоничной и любящей друг друга паре. У мужчины же после его оргазма желание резко пропадает — ввиду особенности мужского организма. И хорош тот партнер, который после полового акта уделяет время своей половине, сказав приятные слова и обняв ее, а не отворачивается сразу спать.

Если у женщины есть свое собственное желание испытать оргазм (а не желание ее партнера, как это часто бывает), то при помощи психотерапевтических и сексологических тактик лечения часто удается достичь желаемых результатов.

Проблемы в сексуальной сфере, такие как аноргазмия, отсутствие либидо, разные сексуальные конституции и другие, могут привести к сексуальным дисгармониям между партнерами. Нередко происходят обиды, разногласия и даже измены в жизни пары. Очень часто эти проблемы связаны не только с сексуальными, но и с семейными, межличностными взаимоотношениями, особенностями характера личностей, наличием частых ссор и разладов в семье.

Часто проблемы в сексе связаны с разладом в паре

Чаще всего дисгармонии в семье характеризуют как семейно-сексуальные, отдельно семейные или сексуальные дисгармонии бывают редко. Необходимо запомнить, что всегда при непонимании друг друга, при отсутствии гармонии, уважения, любви в паре возникают проблемы в очень нежной и хрупкой сексуальной сфере, которая страдает в первую очередь в ваших отношениях. Нормальные гармоничные семейно-сексуальные отношения возможны при условии обоюдного добровольного желания сохранить или улучшить данные отношения.

А сколько по времени нужно заниматься сексом, чтобы испытать оргазм? Чем дольше, тем лучше?

— Продолжительность полового акта — величина непостоянная и может зависеть от различных обстоятельств: от частоты половой жизни, от ситуации, от партнерши, от позиций в сексе, от состояния здоровья и еще от множества причин. Средняя продолжительность самого полового акта при регулярной частоте составляет 3–5 минут, но опять же есть индивидуальные особенности в паре в разную сторону по времени. При «правильной» подготовке женщины в предварительных ласках средней продолжительности полового акта в основном хватает, чтобы партнерша испытала оргазм. Если оргазма не происходит и это беспокоит обоих или кого-то в паре, то надо разбираться в причинах нарушений, но из своего опыта могу сказать, что продолжительность полового акта не так часто является основанием для отсутствия или исчезновения оргазма.

Что делать, если испытываешь оргазм при мастурбации, но не испытываешь с партнером? Кто виноват в этом?

— Называется это коитальная аноргазмия, и при обоюдном желании партеров данная проблема в основном успешно корректируется психотерапевтическими и сексологическими методами терапии. Огромное значение в данном случае имеет продолжительность отношений в паре, доверие, взаимное понимание, открытость чувств и эмоций между друг другом.

Важно понять, что не существует «волшебной таблетки» при лечении многих сексологических проблем, о которой многие мечтают. В любящей паре нет виноватых и тем более не надо их искать, и, если есть проблема, необходимо постараться попробовать ее решить вместе, а если не удается, то с помощью специалиста в данной области. Не надо бояться признаться, что у вас есть проблема, и тем более пускать всё на самотек. Многие размышляют: как-нибудь со временем пройдет и наладится, можно подождать. Возможно, они правы, но проблема может нарастать как снежный ком, и находить решение нужно будет всё равно, но уже на более глубоком уровне. Лучше обратиться за помощью на первичных стадиях начала заболевания.

Точка G на самом деле существует? Что это вообще такое? Есть смысл ее искать?

— Точка G у женщин существует, несмотря на то, что не всем удается ее обнаружить. Она представляет собой участок передней части влагалища на глубине 2–5 см за лобковой костью и уретрой. При желании можно попробовать поискать заветную точку самостоятельно или вместе с партнером, но ввиду индивидуальных особенностей и анатомо-физиологического строения эта точка может быть нечувствительна, и далеко не каждая женщина при стимуляции заветной точки может испытать вагинальный оргазм.

Не бойтесь экспериментировать, в сексе нет никаких прописанных алгоритмов или шаблонов, как надо действовать в той или иной ситуации, так как проблемы и обстоятельства очень разные и индивидуальные и в каждой паре они свои.

Есть ли связь между размером полового члена и наступлением оргазма? Чем больше — тем лучше?

— Наличие или отсутствие оргазма у женщины редко связаны только с размерами полового члена, здесь важнее скорее внимательность партнера, его опыт и умение чувствовать женщину. Что и как ей нравится, какие ласки, прикосновения, позы. Недаром говорят: «Будь то хрен или морковка, не овощ важен, а сноровка!» Наиболее чувствительные зоны — это первые 3–7 см влагалища, в зависимости от его размеров. В данном месте расположено много нервных окончаний, и большинство женщин получает удовольствие от стимуляции половых губ, входа во влагалище, клитора.

Бывают еще физиологические особенности партнеров, когда, например, большой размер полового члена может вызвать дискомфорт и боль при половом акте у миниатюрной женщины. При возникновении этих ощущений оргазм невозможно испытать. Ситуации часто носят индивидуальный характер, и очень важен чуткий и внимательный подход в интимной и деликатной сексологической сфере. Если вы считаете, что у вас или в вашей паре есть проблемы сексологического характера и их не удается решить, то обязательно посетите специалиста, который постарается в этом помочь.

А вы часто испытываете оргазм во время секса?

Да, каждый раз
Нет, не каждый. Хочу, чтобы было чаще
Нет, но мне нравится сам процесс
Что это такое?

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