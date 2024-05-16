«Это не между ног»: сексолог назвал причины, по которым женщина не может достичь оргазма

Настрой и правильные мысли в голове обоих партнеров помогают достичь и испытать максимум удовольствия Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Секс — важная часть человеческой жизни. О нем наши коллеги из 76.RU решили поговорить с сексологом Юрием Андреевым, который работает в «ДНК-клинике» в Ярославле. Многие женщины не испытывают наслаждения во время секса. А почему? Разбираемся в этом материале.



Юрий Андреев развеял мифы о женском оргазме Источник: предоставлено экспертом











— Что такое женский оргазм? Какие виды оргазма бывают?



— Оргазм — это вершина, кульминация сексуального возбуждения, которая сопровождается огромным чувством удовольствия и наслаждения. Оргазм — достаточно сложный психофизиологический процесс, и происходит он в головном мозге, между ушей, а не между ног, как думают многие. Ввиду того, что женщина более чувствительная и романтическая натура, ей очень важна эмоциональная близость, уверенность в своем партнере и его надежность, в том, как он относится к ней, часто ли у них бывают конфликты, разногласия, ссоры. Если отношения гармоничные и чувственные, тогда она может показать свои настоящие чувства, свою страсть и пыл и наконец свой оргазм, ничего не стесняясь и не сдерживаясь.

Чисто физиологически он характеризуется несколькими сокращениями, спазмами наружной части влагалища, которые длятся в среднем от 3–5 до 20–30 секунд. По локализации в основном есть: клиторальный — его испытывает около 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма, который испытывает около 5–10% женщин. Оргазм может возникнуть в половом акте — это коитальный оргазм, а вне полового акта он возникает при самостимуляции.

По течению оргазм делится на однократный, многократный или мультиоргазм, кратковременный и затяжной. По интенсивности: слабый, умеренный, сильный. Есть еще и другие, достаточно редкие разновидности оргазма: струйный, или сквирт-оргазм, связанный со стимуляцией точки U, — это точка мочеиспускательного канала, и выделения секрета парауретральных желез, которые обычно выполняют функцию защиты для мочеиспускательного канала. Также есть анальный, шеечный, оргазм сосков, оргазм во сне и другие. Если это не сквирт-оргазм, то в момент своей кульминации женщина ничего не выделяет, в отличие от семяизвержения мужчины, и поэтому некоторые женщины могут имитировать свой оргазм.



— Правда ли, что чем дольше прелюдия, тем больше велика вероятность испытать оргазм?



— Одна из самых важных сексуальных стадий — это прелюдия, или предварительные ласки, где происходит процесс возбуждения в общем и половых органов в частности, в котором участвуют все анализаторы чувств человека: зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые. В основном мужчинам нравится больше смотреть, а женщинам — слушать. Недаром говорят: мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Здесь важное значение имеет поиск эрогенных зон каждого, нежное воздействие на эти зоны, создание благоприятной обстановки, длительность предварительных ласк и многое другое.

Одним из ключевых факторов этой стадии являются настрой и правильные мысли в голове обоих партнеров, которые не мешают, а только помогают достичь и испытать максимум удовольствия. По времени стадия прелюдии в основном длится 15–20 минут, но, конечно, есть индивидуальные вариации: кому-то нравится быстрый и молниеносный секс с минимальной прелюдией, а кому-то важно растянуть удовольствие.

— Но ведь многие занимаются сексом и даже не представляют, что такое оргазм. Не испытывать оргазм — это нормально? Что делать, чтобы его испытать?



— Женский и мужской оргазм — очень разные понятия, и механизм их наступления очень разный. Женский оргазм может быть не всегда, и это может расцениваться и как норма, и как патология. Здесь важное значение имеет само отношение женщины к оргазму, ее желание достичь максимума удовольствия.

Считается, что верхом сексуального мастерства является обоюдный и одномоментный оргазм обоих партнеров, что чаще присутствует в гармоничной и любящей друг друга паре. У мужчины же после его оргазма желание резко пропадает — ввиду особенности мужского организма. И хорош тот партнер, который после полового акта уделяет время своей половине, сказав приятные слова и обняв ее, а не отворачивается сразу спать.

Если у женщины есть свое собственное желание испытать оргазм (а не желание ее партнера, как это часто бывает), то при помощи психотерапевтических и сексологических тактик лечения часто удается достичь желаемых результатов.

Проблемы в сексуальной сфере, такие как аноргазмия, отсутствие либидо, разные сексуальные конституции и другие, могут привести к сексуальным дисгармониям между партнерами. Нередко происходят обиды, разногласия и даже измены в жизни пары. Очень часто эти проблемы связаны не только с сексуальными, но и с семейными, межличностными взаимоотношениями, особенностями характера личностей, наличием частых ссор и разладов в семье.

Часто проблемы в сексе связаны с разладом в паре Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Чаще всего дисгармонии в семье характеризуют как семейно-сексуальные, отдельно семейные или сексуальные дисгармонии бывают редко. Необходимо запомнить, что всегда при непонимании друг друга, при отсутствии гармонии, уважения, любви в паре возникают проблемы в очень нежной и хрупкой сексуальной сфере, которая страдает в первую очередь в ваших отношениях. Нормальные гармоничные семейно-сексуальные отношения возможны при условии обоюдного добровольного желания сохранить или улучшить данные отношения.



— А сколько по времени нужно заниматься сексом, чтобы испытать оргазм? Чем дольше, тем лучше?



— Продолжительность полового акта — величина непостоянная и может зависеть от различных обстоятельств: от частоты половой жизни, от ситуации, от партнерши, от позиций в сексе, от состояния здоровья и еще от множества причин. Средняя продолжительность самого полового акта при регулярной частоте составляет 3–5 минут, но опять же есть индивидуальные особенности в паре в разную сторону по времени. При «правильной» подготовке женщины в предварительных ласках средней продолжительности полового акта в основном хватает, чтобы партнерша испытала оргазм. Если оргазма не происходит и это беспокоит обоих или кого-то в паре, то надо разбираться в причинах нарушений, но из своего опыта могу сказать, что продолжительность полового акта не так часто является основанием для отсутствия или исчезновения оргазма.



— Что делать, если испытываешь оргазм при мастурбации, но не испытываешь с партнером? Кто виноват в этом?



— Называется это коитальная аноргазмия, и при обоюдном желании партеров данная проблема в основном успешно корректируется психотерапевтическими и сексологическими методами терапии. Огромное значение в данном случае имеет продолжительность отношений в паре, доверие, взаимное понимание, открытость чувств и эмоций между друг другом.

Важно понять, что не существует «волшебной таблетки» при лечении многих сексологических проблем, о которой многие мечтают. В любящей паре нет виноватых и тем более не надо их искать, и, если есть проблема, необходимо постараться попробовать ее решить вместе, а если не удается, то с помощью специалиста в данной области. Не надо бояться признаться, что у вас есть проблема, и тем более пускать всё на самотек. Многие размышляют: как-нибудь со временем пройдет и наладится, можно подождать. Возможно, они правы, но проблема может нарастать как снежный ком, и находить решение нужно будет всё равно, но уже на более глубоком уровне. Лучше обратиться за помощью на первичных стадиях начала заболевания.



— Точка G на самом деле существует? Что это вообще такое? Есть смысл ее искать?



— Точка G у женщин существует, несмотря на то, что не всем удается ее обнаружить. Она представляет собой участок передней части влагалища на глубине 2–5 см за лобковой костью и уретрой. При желании можно попробовать поискать заветную точку самостоятельно или вместе с партнером, но ввиду индивидуальных особенностей и анатомо-физиологического строения эта точка может быть нечувствительна, и далеко не каждая женщина при стимуляции заветной точки может испытать вагинальный оргазм.

Не бойтесь экспериментировать, в сексе нет никаких прописанных алгоритмов или шаблонов, как надо действовать в той или иной ситуации, так как проблемы и обстоятельства очень разные и индивидуальные и в каждой паре они свои.



— Есть ли связь между размером полового члена и наступлением оргазма? Чем больше — тем лучше?



— Наличие или отсутствие оргазма у женщины редко связаны только с размерами полового члена, здесь важнее скорее внимательность партнера, его опыт и умение чувствовать женщину. Что и как ей нравится, какие ласки, прикосновения, позы. Недаром говорят: «Будь то хрен или морковка, не овощ важен, а сноровка!» Наиболее чувствительные зоны — это первые 3–7 см влагалища, в зависимости от его размеров. В данном месте расположено много нервных окончаний, и большинство женщин получает удовольствие от стимуляции половых губ, входа во влагалище, клитора.

Бывают еще физиологические особенности партнеров, когда, например, большой размер полового члена может вызвать дискомфорт и боль при половом акте у миниатюрной женщины. При возникновении этих ощущений оргазм невозможно испытать. Ситуации часто носят индивидуальный характер, и очень важен чуткий и внимательный подход в интимной и деликатной сексологической сфере. Если вы считаете, что у вас или в вашей паре есть проблемы сексологического характера и их не удается решить, то обязательно посетите специалиста, который постарается в этом помочь.