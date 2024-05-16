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Криминал По запросу Интерпола: в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над ребенком

По запросу Интерпола: в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над ребенком

Его могут экстрадировать в Казахстан

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По данным полиции, подозреваемому 25 лет

В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Его разыскивали по запросу бюро Интерпола при МВД Казахстана.

— В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом, — сообщили в МВД Казахстана.

Как утонили в ведомстве, задержанный находится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

Ранее в Новосибирской области подросток надругался над восьмилетней девочкой. Для этого 15-летний парень заманил ее в переулок.

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Полиция Казахстан Новосибирск Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего
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