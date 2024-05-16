По запросу Интерпола: в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над ребенком

По данным полиции, подозреваемому 25 лет Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, МВД Казахстана











В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Его разыскивали по запросу бюро Интерпола при МВД Казахстана.

— В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом, — сообщили в МВД Казахстана.

Как утонили в ведомстве, задержанный находится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.



Ранее в Новосибирской области подросток надругался над восьмилетней девочкой. Для этого 15-летний парень заманил ее в переулок.

