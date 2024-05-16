Невероятная живучесть: «могильщик» Хилокского рынка показал миллиарды убытков и сменил владельца — что пошло не так

ОРЦ «Русагромаркета» был торжественно открыт в марте 2021 года Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Три года назад столичная компания «Русагромаркет» открыла в Новосибирске первую очередь своего оптово-розничного центра (ОРЦ), который должен был стать «цивилизованной» альтернативой Хилокскому рынку. Но что-то пошло не по плану: и сам холдинг, и компания, управляющая новосибирским холдингом, по-прежнему убыточны, а территория логистического терминала на Омском тракте выглядит пустынной.



Миллиардный груз

Первая очередь ОРЦ «Русагромаркета» площадью более 100 тысяч кв. м заработала в марте 2021 года. На открытие приехала большая делегация новосибирских чиновников во главе с губернатором Андреем Травниковым. Комплекс действительно производил впечатление: несколько павильонов с идеально ровными полами, многочисленными доками для разгрузки и погрузки в машины разных размеров, холодильные камеры, зоны обработки грузов.

Всё это великолепие обошлось инвесторам в 8,6 миллиарда рублей, ещё 10 миллиардов они планировали вложить в расширение комплекса, общая площадь которого должна была достичь 250 тысяч кв. м.

Министр экономического развития Лев Решетников показывает губернатору Андрею Травникову перспективы ОРЦ Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Через год после открытия в ОРЦ побывал обозреватель НГС и удивился тому, что его павильоны оказались даже более пустыми, чем сразу после начала работы. С тех пор прошло ещё два года, и ситуация, судя по всему, кардинальным образом не поменялась.



По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «Русагромаркет — Новосибирск» (управляет комплексом) в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличилась на 41%, но составила всего 244 миллионов рублей. Даже если бы всю эту сумму до копейки инвесторы могли забрать, потребовалось бы больше 35 лет, чтобы вернуть вложение в 8,6 миллиарда рублей. Но проблема в том, что содержание подобного комплекса, даже если он стоит почти пустым, тоже требует существенных затрат. Общий же убыток за прошлый год превысил 727 миллионов рублей. Всего же с 2021 года компания потеряла уже 2,1 миллиарда рублей.

ОРЦ должен был стать крупной перевалочной базой для овощей и фруктов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В прошлом году в «Русагромаркете» сменился основной владелец — как следует из данных «Контур.Фокус», в конце сентября 51% долей в ООО «Новые логистические решения», головной компании холдинга, перешли к группе «Ташир» (конкретно к компании «Ташир капитал»), которая и построила этот объект в 2021 году.

В «Русагромаркете» на запрос НГС не ответили. Судя по отзывам в Яндексе и 2ГИС (их оставляют водители или экспедиторы грузов), комплекс работает как обычный логистический терминал. Например, среди отзывов неоднократно упоминается вышедшая на новосибирский рынок в прошлом году сеть «Чижик». При этом концепция ОРЦ изначально предполагала привлечение прежде всего небольших поставщиков и мелкой розницы.



Это провал?

Так выглядел комплекс через год после начала работы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Генеральный директор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев в прошлом году сравнил ОРЦ «Русагромаркета» с памятником за 8,5 миллиарда рублей. Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что модель бизнеса, которую хотели реализовать прежние владельцы компании, «по всей видимости не сработала».



— Крупные торговые сети обзавелись в Новосибирске собственными логистическими терминалами. Ритейлеры (а следовательно, и их поставщики) были заинтересованы в снижении или по крайней мере фиксации дополнительных издержек. Проще говоря, в мире, где торговые связи были уже налажены, дополнительная промежуточная функция «Росагромаркета» оказалась не нужна, — объяснил эксперт.



Управленец, знакомый с обстоятельствами запуска проекта, считает, что владельцы увлеклись технической частью, которая была выполнена действительно на достаточно высоком уровне, но не провели достаточных исследований того, есть ли у этой модели реальный спрос.



Эксперт по брендингу и коммуникациям Дмитрий Петров вспомнил рекламную кампанию, которую «Русагромаркет» запустил пару лет назад — в ней, по его мнению, не хватило фокуса на какую-то понятную целевую аудиторию.

— Там была попытка перечислить просто все технические возможности комплекса, но было непонятно, кто именно этими возможностями должен был воспользоваться, — отмечает эксперт.



Незаменимый рынок

Хилокский рынок представляет собой по сути, стоянку автофур Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Русагромаркет» — далеко не первый несостоявшийся (пока, по крайней мере) «могильщик» Хилокского рынка. В 2017 году, например, на границе Калининского районе заработал комплекс «Фудсиб», инвесторами которого стали владелец хлебообъединения «Восход» Дмитрий Терешков и ритейлер Александр Манцуров (на тот момент один из совладельцев компании «Сибирский Гигант»). По замыслу создателей, комплекс должен был стать местом, где встречаются оптовые поставщики овощей и фруктов и местная некрупная розничная торговля с общепитом. По факту «Фудсибу» удалось занять место разве что крупного, но локального рынка, где основной покупатель — это горожане, приобретающие товары для себя, а не для перепродажи или использовании в бизнесе.



Ещё один комплекс, построенный уже с другой стороны города, в районе посёлка Верх-Тула, «Мандарин» добился ещё меньших результатов. Инвесторами проекта стали глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран и его партнер Александр Каюмов, вложив 1,5 миллиарда рублей. В 2023 году ООО «МАРЦ», управляющее объектом, получило чистый убыток более 2 миллионов рублей при выручке всего 15,8 миллиона рублей. В сентябре прошлого года ФНС даже обращалась в суд с иском о банкротстве предприятия из-за долгов по налогам.



И всё же главной проблемой «Русагромаркета» и всех прочих проектов такого рода в Новосибирске стали не просчёты в маркетинге, а само существование Хилокского рынка в его нынешнем виде. Ключевым преимуществом «Хилка» до сих пор остаются минимальные издержки — в самом широком смысле этого выражения.

Рынок представляет собой преимущественно просто площадку, где паркуются фуры, с которых напрямую идет торговля мелким оптом. Инфраструктура ограничивается зданием администрации, рестораном, мечетью и некоторым количеством ларьков для розницы — содержание такого объекта обходится несопоставимо дешевле, чем современного логистического комплекса. Не говоря уже о возможностях, скажем так, оптимизации налогообложения, которую предоставляют расчеты преимущественно наличными.

Овощи и фрукты из Новосибирска разъезжаются и по окрестным регионам Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Оценить реальные масштабы бизнеса Хилокского рынка непросто. Формально дела тут ведёт ООО «ТЦ Хилокский», которое получило в прошлом году выручки всего на 182 миллионов рублей и 66 миллионов рублей прибыли. В рекламном материале, размещённом самим рынком в издании «Континент Сибирь», например, утверждается, что ежедневный объем поступающих на рынок грузов составляет 1,5 тысячи тонн. Данные выглядят правдоподобно.

Если предположить, что одна фура привозит 20 тонн груза, то за день через рынок должны проходить 75 фур — это примерно соответствует количеству машин, которые обычно можно обнаружить на территории рынка. Если мелкооптовая цена килограмма груза в среднем составляет хотя бы 70 рублей (что, скорее всего, будет заниженной оценкой), то получится, что совокупный дневной объем продаж на рынке может составлять 105 миллионов рублей и свыше 37 миллиардов рублей в год. Неудивительно, что очередь из желающих перетянуть этот поток на себя не иссякает.



Журналист и аналитик, создатель проекта «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов отмечает, что попытки занять нишу Хилокского рынка сопровождались и атаками на сам рынок. В первую очередь они шли по линии мигрантов, которых на «Хилке» очень много, и далеко не все из них в моменте находятся там легально. Кроме того, потоком шли жалобы на несоответствие требованиям федерального законодательства, запрещающего деятельность рынков в нестационарных условиях, отмечает эксперт. Но поступить с «Хилком» так же, как ранее обошлись с Гусинобродской барахолкой, власти пока не решились.

— Хилокскому удалось де-юре отстоять статус торгового центра, хотя де-факто там велась торговля с фур, с земли, со складных столиков. Проект демонстрирует невероятную живучесть — его даже удалось передать по наследству, несмотря на агрессивную окружающую среду, — заметил Андрей Кузнецов. — Здесь просматривается несостоятельность конкурирующих инициатив, бизнес-модель которых, похоже, была основана на закрытии «Хилка» как определяющем факторе успеха. Закроют рынок — и арендаторы сами собой переедут в новые стены, а покупателям как будто и вовсе без разницы, куда ездить. Но в сегодняшних условиях власти не видят оснований или не испытывают желания ликвидировать «Хилок». А экономических, логистических и иных преимуществ для оттягивания арендаторов и покупателей конкурирующим проектам не достаёт.



Ближайшие «похороны» Хилокского рынка можно ждать с началом реализации концепции по созданию оптовых продовольственных рынков, которую правительство РФ утвердило ещё в 2022 году. Новосибирская область — один из регионов, где в рамках пилотного проекта могут запустить новый ОПР. Когда это случится, впрочем, пока не известно.