В Новосибирской области может появиться новый оптовый рынок. Станет ли он альтернативой «Хилку»?

Гендиректор Союза предполагает, что новый оптовый рынок может стать одним из наиболее прогрессивных в НСО. Этому поспособствует мировой опыт, уверен он.



— Везде, во всех странах та же овощная продукция реализуется через оптово-продовольственные рынки. Был переход к рыночной экономике, и должны были создаться такие рынки, но время уже прошло. Китай и другие страны переходили — и у них 50% скоропортящейся продукции проходит именно через ОПР. Есть же прямые связи: крупные производители поставляют продукцию напрямую крупным торговым сетям, а малые сельхозпредприятия остались без поддержки. Поэтому в первую очередь для них создаются такие каналы сбыта, — прокомментировал Сиражудин Нуралиев.

