В Новосибирской области может появиться новый оптовый рынок. Станет ли он альтернативой «Хилку»?

В Новосибирской области, как в одном из крупных регионов, может открыться новый оптовый продовольственный рынок (ОПР).
В апреле 2022 в России утвердили Концепция по созданию оптовых продовольственных рынков. Как рассказал редакции НГС генеральный директор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев, Новосибирская область — один из регионов, где в рамках пилотного проекта могут запустить новый ОПР. Когда именно может быть построен рынок, неизвестно — прежде всего, это зависит от решения региональных властей, объяснил Нуралиев.
— В этом случае задача Союза рынков — оказать именно методическую поддержку. Чтобы не было таких ошибок, как с ОРЦ, который создали в Новосибирской области: потратили 8,5 миллиардов, а он стоит как памятник, — говорит эксперт.
Гендиректор Союза предполагает, что новый оптовый рынок может стать одним из наиболее прогрессивных в НСО. Этому поспособствует мировой опыт, уверен он.
— Везде, во всех странах та же овощная продукция реализуется через оптово-продовольственные рынки. Был переход к рыночной экономике, и должны были создаться такие рынки, но время уже прошло. Китай и другие страны переходили — и у них 50% скоропортящейся продукции проходит именно через ОПР. Есть же прямые связи: крупные производители поставляют продукцию напрямую крупным торговым сетям, а малые сельхозпредприятия остались без поддержки. Поэтому в первую очередь для них создаются такие каналы сбыта, — прокомментировал Сиражудин Нуралиев.
Издание BFM.RU заявило, что новый рынок может стать альтернативой Хилокскому рынку.
Нуралиев в разговоре с НГС отметил, что не может точно сказать, станет ли новый ОПР альтернативой. Это, по его словам, будут определять власти субъекта. И они же должны будут подготовить предложения по созданию пилотного оптового рынка.
Новые оптовые рынки могут появиться не только в Новосибирской области. Планируется, что, прежде всего, они откроются в крупных регионах России. Хотя при этом, утверждает Нуралиев, сама по себе концепция подразумевает следующее: каждому региону — по одному ОПР.
НГС также отправил запрос в правительство НСО по ситуации с новым оптовым рынком.
Летом НГС писал о том, что в Левобережье впервые за 50 лет построили районный рынок. Что там есть и стоит ли туда ехать, можно почитать здесь.