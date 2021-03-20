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Могильщик Хилка: под Новосибирском открыли гигантский продуктовый распредцентр за 8,6 млрд. Что внутри?

Это первый объект из целой сети, которую компания «РусАгроМаркет» намерена построить по всей России

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Совокупная площадь первой очереди ОРЦ (оптово-распределительного центра) — больше 100 квадратов

Совокупная площадь первой очереди ОРЦ (оптово-распределительного центра) — больше 100 квадратов

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«РусАгроМаркет» открыл под Новосибирском продуктовый распределительный центр

Московская компания «РусАгроМаркет» объявила об официальном начале работы своего первого оптово-распределительного центра (ОРЦ) стоимостью 8,6 миллиарда рублей — он построен в Новосибирске. Этот комплекс должен связать сельхозпроизводителей любого масштаба с оптовыми покупателями. В «РусАгроМаркете» надеются даже оттянуть на себя потоки фруктов и овощей с юга, которые сейчас идут преимущественно через Хилокский рынок. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на пока еще пустом объекте.

Комплекс построен буквально в чистом поле

Комплекс построен буквально в чистом поле

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ОРЦ возвели в 100 метрах от «омской» автотрассы в районе, где уже давно работает промышленно-логистический парк. Комплекс начали строить еще в 2018 году, сроки ввода несколько раз переносились. Да и теперь яркие коробки зданий выглядят в заснеженном поле несколько сюрреалистично. Ограда построена пока не полностью, ворота, через которые в будущем сюда станет заезжать техника, стоят в пустоте — слева и справа ничего нет. Тем не менее первая очередь комплекса — несколько терминалов с разной специализацией общей площадью более 100 тысяч квадратов — уже готова принять клиентов.

Открытие попытались сделать максимально праздничным — насколько это возможно на складе

Открытие попытались сделать максимально праздничным — насколько это возможно на складе

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В составе комплекса будут работать павильоны разного назначения. Кроме торговых (где будут формироваться партии для покупателей) предусмотрены чисто складские с разной температурой хранения, а также морозильный терминал.

Поздравить инвесторов заехал и новосибирский губернатор

Поздравить инвесторов заехал и новосибирский губернатор

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Логистических терминалов в Новосибирске построено уже немало, однако гендиректор «РусАгроМаркета» Богдан Григорьев считает, что аналогов концепции, которую реализует компания, в России пока нет. Идея состоит в том, чтобы не просто построить большой склад для крупных клиентов, а создать логистический узел, которым могли бы воспользоваться поставщики и покупатели самого разного масштаба.

ОРЦ позволит собрать небольшую партию от разных поставщиков&nbsp;

ОРЦ позволит собрать небольшую партию от разных поставщиков 

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По словам Богдана Григорьева, сюда можно будет подвести фуру с товаром и продавать его прямо с машины. Но не выгружая ящики и мешки на землю, а передавая их внутрь торгового терминала, где их будут тут же забирать автопогрузчики.

— Часть поставщиков привыкли хранить и реализовывать продукцию с автомобилей, — объясняет это решение руководитель «РусАгроМаркета».

Для красоты по галерее логистического терминала расставили ящики с фруктами

Для красоты по галерее логистического терминала расставили ящики с фруктами

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Покупатель сможет на основе того набора товаров, которые предлагают в ОРЦ поставщики, сформировать свою индивидуальную партию из многих наименований. Их соберет внутри автопогрузчик, свезет в сервисную зону, работники комплекса их погрузят на палеты, а покупателю достаточно будет просто забрать эту готовую партию у нужного порта для выгрузки. Машины могут быть разными — на складе есть три типа погрузочных портов.

Арендаторам предложат помещения и площади разного размера&nbsp;

Арендаторам предложат помещения и площади разного размера 

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Один из учредителей компании Владимир Татарчук считает, что такой формат работы станет востребован в том числе и одиночными ресторанами, небольшими магазинами — в общем, клиентами, которым сейчас приходится выбирать между поездкой в Metro Cash & Carry (или какой-то другой гипермаркет) и Хилокским рынком. Этот подход будет сохраняться и в другом направлении — поставщиками в ОРЦ могут быть не только крупные производители и дистрибьюторы, но и фермерское хозяйство с одной машиной картошки.

ОРЦ предлагает услуги сортировки и упаковки&nbsp;

ОРЦ предлагает услуги сортировки и упаковки 

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ОРЦ намерен предлагать и сервисные функции. Например, сюда можно будет завезти овощи в том виде, в каком они приходят от сельхозпредприятия, и уже здесь расфасовать по упаковкам нужного размера — будь то мешок картошки весом 20 килограммов или килограммовая подложка с фруктами.

Показательно расфасованная перед гостями картошка

Показательно расфасованная перед гостями картошка

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Для того чтобы продемонстрировать возможности комплекса, в одном из залов даже установили на скорую руку несколько упаковочных и сортировочных машин. Работали они не без заминок. Картофель посыпался в мешки не сразу, а над упаковщиком для продуктов на подложке пришлось поколдовать механикам. Зато потом на радостях сотрудники комплекса наделали столько фруктовых ассорти, что начали дарить их всем гостям без разбору.

Фрукты и овощи могут не только расфасовать, но и перебрать

Фрукты и овощи могут не только расфасовать, но и перебрать

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Председатель совета директоров «РусАгроМаркета» Владимир Ермошин считает, что его компания предлагает уникальную для России модель. Вопрос только в том, есть ли спрос на это уникальное предложение. Львиная доля продовольственного ритейла сегодня поделена между крупными торговыми сетями, которые практически все уже обзавелись в Новосибирске собственными логистическими терминалами.

Фасовочный аппарат с образцами упакованных фруктов

Фасовочный аппарат с образцами упакованных фруктов

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Однако Владимира Ермошина это не смущает, он говорит, что даже крупнейшие розничные компании страны (название компаний он не назвал) уже интересовались возможностью переложить на плечи ОРЦ функцию сортировки и упаковки части фруктов и овощей. Так, чтобы завезти сюда, например, фуру картошки, а забрать палеты с пакетами и сетками, которые можно будет выложить уже на полки магазина.

Впрочем, замены одного логистического терминала на другой обычные покупатели, скорее всего, даже не заметят (это просто вопрос оптимизации издержек крупных компаний). А вот другое направление работы ОРЦ может сказаться на жизни города уже напрямую.

Зал уже заполнен товаром одного из первых арендаторов

Зал уже заполнен товаром одного из первых арендаторов

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— Мы выстраиваем новые цепочки поставок из Узбекистана. Что мы видим сейчас на некоторых объектах? В меру серый товар, в меру серые формы расчета и торговля при -30 градусах на улице, — говорит Богдан Григорьев, подразумевая, по всей видимости, Хилокский рынок — основной региональный центр оптовой торговли фруктами и овощами.

Другими словами, «РусАгроМаркет» планирует ни много ни мало — откусить серьезную долю у Хилка, где торговля действительно ведется на улице и расчеты зачастую проводятся наличными. Этим, впрочем, во многом и объясняется живучесть этого формата. Удастся ли «РусАгроМаркету» сделать участникам рынка овощей и фруктов более привлекательное предложение — большой вопрос.

Внутри складских павильонов установлены платежные терминалы

Внутри складских павильонов установлены платежные терминалы

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Богдан Григорьев считает, что решающим фактором может стать стабильность качества, которой проще достичь при постоянных температурных условиях, а также набор дополнительных услуг и расширение круга потенциальных клиентов.

В перспективе возможностями ОРЦ смогут воспользоваться даже обычные горожане, поскольку «РусАгроМаркет» собирается создать на базе имеющихся поставщиков собственный маркетплейс (сайт и систему обработки заказов), где купить продукты (в том числе фермерские, производимые небольшими партиями) смогут и физические лица. Забирать заказанное самостоятельно будет совсем не обязательно, эти услуги готовы предложить сервисы вроде Сбер.Маркета.

Одновременно комплекс сможет принимать несколько сотен машин

Одновременно комплекс сможет принимать несколько сотен машин

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Пока на новосибирском ОРЦ довольно пусто. Посетителям показали только один зал, занятый арендатором. Хотя в «РусАгроМаркете» утверждают, что уже имеют контракты более чем на 35% площадей, а к лету надеются перевалить за 50%.

Начавшие работать терминалы — только первая очередь. Весь проект предусматривает строительство более чем 250 тысяч квадратных метров площадей. В комплекс уже вложено 8,6 миллиарда рублей, а для реализации всего проекта потребуется еще 10 миллиардов. Это больше, чем стоит Бугринский мост (но меньше, чем обойдется строящийся четвертый). В «РусАгроМаркете» пока осторожно говорят о продолжении строительства, объясняя это тем, что хотели бы идти вслед за реальным спросом.

Со временем услугами ОРЦ смогут воспользоваться и обычные розничные покупатели. Но внутрь их всё равно не пустят

Со временем услугами ОРЦ смогут воспользоваться и обычные розничные покупатели. Но внутрь их всё равно не пустят

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Одним из своих конкурентных преимуществ владельцы «РусАгроМаркета» считают то, что здесь смогут предложить свои товары небольшие фермерские хозяйства. Этот же тип поставщиков представлен и в другом интересном проекте — рынке «Пригородный простор», который начал работать осенью 2020 года в районе села Толмачёво.

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Хилокский рынокпродуктыоптовая торговляраспределительный центр
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