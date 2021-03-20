Могильщик Хилка: под Новосибирском открыли гигантский продуктовый распредцентр за 8,6 млрд. Что внутри?

«РусАгроМаркет» открыл под Новосибирском продуктовый распределительный центр
Московская компания «РусАгроМаркет» объявила об официальном начале работы своего первого оптово-распределительного центра (ОРЦ) стоимостью 8,6 миллиарда рублей — он построен в Новосибирске. Этот комплекс должен связать сельхозпроизводителей любого масштаба с оптовыми покупателями. В «РусАгроМаркете» надеются даже оттянуть на себя потоки фруктов и овощей с юга, которые сейчас идут преимущественно через Хилокский рынок. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на пока еще пустом объекте.
ОРЦ возвели в
В составе комплекса будут работать павильоны разного назначения. Кроме торговых (где будут формироваться партии для покупателей) предусмотрены чисто складские с разной температурой хранения, а также морозильный терминал.
Логистических терминалов в Новосибирске построено уже немало, однако гендиректор «РусАгроМаркета» Богдан Григорьев считает, что аналогов концепции, которую реализует компания, в России пока нет. Идея состоит в том, чтобы не просто построить большой склад для крупных клиентов, а создать логистический узел, которым могли бы воспользоваться поставщики и покупатели самого разного масштаба.
По словам Богдана Григорьева, сюда можно будет подвести фуру с товаром и продавать его прямо с машины. Но не выгружая ящики и мешки на землю, а передавая их внутрь торгового терминала, где их будут тут же забирать автопогрузчики.
— Часть поставщиков привыкли хранить и реализовывать продукцию с автомобилей, — объясняет это решение руководитель «РусАгроМаркета».
Покупатель сможет на основе того набора товаров, которые предлагают в ОРЦ поставщики, сформировать свою индивидуальную партию из многих наименований. Их соберет внутри автопогрузчик, свезет в сервисную зону, работники комплекса их погрузят на палеты, а покупателю достаточно будет просто забрать эту готовую партию у нужного порта для выгрузки. Машины могут быть разными — на складе есть три типа погрузочных портов.
Один из учредителей компании Владимир Татарчук считает, что такой формат работы станет востребован в том числе и одиночными ресторанами, небольшими магазинами — в общем, клиентами, которым сейчас приходится выбирать между поездкой в Metro Cash & Carry (или какой-то другой гипермаркет) и Хилокским рынком. Этот подход будет сохраняться и в другом направлении — поставщиками в ОРЦ могут быть не только крупные производители и дистрибьюторы, но и фермерское хозяйство с одной машиной картошки.
ОРЦ намерен предлагать и сервисные функции. Например, сюда можно будет завезти овощи в том виде, в каком они приходят от сельхозпредприятия, и уже здесь расфасовать по упаковкам нужного размера — будь то мешок картошки весом
Для того чтобы продемонстрировать возможности комплекса, в одном из залов даже установили на скорую руку несколько упаковочных и сортировочных машин. Работали они не без заминок. Картофель посыпался в мешки не сразу, а над упаковщиком для продуктов на подложке пришлось поколдовать механикам. Зато потом на радостях сотрудники комплекса наделали столько фруктовых ассорти, что начали дарить их всем гостям без разбору.
Председатель совета директоров «РусАгроМаркета» Владимир Ермошин считает, что его компания предлагает уникальную для России модель. Вопрос только в том, есть ли спрос на это уникальное предложение. Львиная доля продовольственного ритейла сегодня поделена между крупными торговыми сетями, которые практически все уже обзавелись в Новосибирске собственными логистическими терминалами.
Однако Владимира Ермошина это не смущает, он говорит, что даже крупнейшие розничные компании страны (название компаний он не назвал) уже интересовались возможностью переложить на плечи ОРЦ функцию сортировки и упаковки части фруктов и овощей. Так, чтобы завезти сюда, например, фуру картошки, а забрать палеты с пакетами и сетками, которые можно будет выложить уже на полки магазина.
Впрочем, замены одного логистического терминала на другой обычные покупатели, скорее всего, даже не заметят (это просто вопрос оптимизации издержек крупных компаний). А вот другое направление работы ОРЦ может сказаться на жизни города уже напрямую.
— Мы выстраиваем новые цепочки поставок из Узбекистана. Что мы видим сейчас на некоторых объектах? В меру серый товар, в меру серые формы расчета и торговля при
Другими словами, «РусАгроМаркет» планирует ни много ни мало — откусить серьезную долю у Хилка, где торговля действительно ведется на улице и расчеты зачастую проводятся наличными. Этим, впрочем, во многом и объясняется живучесть этого формата. Удастся ли «РусАгроМаркету» сделать участникам рынка овощей и фруктов более привлекательное предложение — большой вопрос.
Богдан Григорьев считает, что решающим фактором может стать стабильность качества, которой проще достичь при постоянных температурных условиях, а также набор дополнительных услуг и расширение круга потенциальных клиентов.
В перспективе возможностями ОРЦ смогут воспользоваться даже обычные горожане, поскольку «РусАгроМаркет» собирается создать на базе имеющихся поставщиков собственный маркетплейс (сайт и систему обработки заказов), где купить продукты (в том числе фермерские, производимые небольшими партиями) смогут и физические лица. Забирать заказанное самостоятельно будет совсем не обязательно, эти услуги готовы предложить сервисы вроде Сбер.Маркета.
Пока на новосибирском ОРЦ довольно пусто. Посетителям показали только один зал, занятый арендатором. Хотя в «РусАгроМаркете» утверждают, что уже имеют контракты более чем на 35% площадей, а к лету надеются перевалить за 50%.
Начавшие работать терминалы — только первая очередь. Весь проект предусматривает строительство более чем
Одним из своих конкурентных преимуществ владельцы «РусАгроМаркета» считают то, что здесь смогут предложить свои товары небольшие фермерские хозяйства. Этот же тип поставщиков представлен и в другом интересном проекте — рынке «Пригородный простор», который начал работать осенью