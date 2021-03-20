Могильщик Хилка: под Новосибирском открыли гигантский продуктовый распредцентр за 8,6 млрд. Что внутри?

По словам Богдана Григорьева, сюда можно будет подвести фуру с товаром и продавать его прямо с машины. Но не выгружая ящики и мешки на землю, а передавая их внутрь торгового терминала, где их будут тут же забирать автопогрузчики.

— Часть поставщиков привыкли хранить и реализовывать продукцию с автомобилей, — объясняет это решение руководитель «РусАгроМаркета».