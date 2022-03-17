Зона на 30 миллиардов: репортаж из комплекса, который должен спасти Новосибирск от кризиса

Пахло на очистных сооружениях не очень, но поскольку все гости были свои — из Новосибирска, — никто особенно даже не жаловался. В центре города бывает и похуже.



По пути на следующий объект руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (которое курирует проект ПЛП) Александр Зырянов поделился достижениями:



— Статус ПЛП позволяет получать возврат из федерального бюджета 50% налогов, которые платят резиденты. Они возвращаются к нам в качестве компенсации затрат на инфраструктуру. Мы получили уже таким образом 1,1 миллиарда рублей, если считать еще и Биотехнопарк.



Автобус ехал по дороге, вдоль которой на приличном отдалении возвышались разного размера и цвета корпуса.

