Зона на 30 миллиардов: репортаж из комплекса, который должен спасти Новосибирск от кризиса

Беспрецедентный исход иностранного бизнеса из России и санкции на правительственном уровне не могут не вызывать тревогу у любого человека, который хоть немного привык думать о будущем экономики. Чтобы сгладить это беспокойство, областные власти решили напомнить общественности о своей индустриальной жемчужине — новосибирском промышленно-логистическом парке (ПЛП). Обозреватель НГС Стас Соколов вместе с другими журналистами и решившими примкнуть к пресс-туру депутатами проехался по зоне, которая, по замыслу властей, должна обеспечить будущий экономический рост региона.
В двух словах, идея промышленно-логистического парка состоит в том, что новосибирские власти создали территорию, где компании, занимающиеся производством или распределением товаров, могут построить свои предприятия или склады с минимумом волокиты. А главное, с полным набором сопутствующих услуг: электричество, вода, близость к федеральной автомобильной трассе и железной дороге. Такого рода кластеры существуют во всём мире. И на определенном этапе развития они не только становятся сами источником значительных налоговых поступлений, но и формируют вокруг себя целое «облако» из предприятий, которые что-то производят или оказывают услуги для основных резидентов.
Кроме журналистов, в экскурсии по ПЛП принимал участие экс-депутат Горсовета, председатель новосибирского отделения «Опора России» Игорь Салов, который постоянно задавал вопросы и делал замечания по ходу действия, став таким образом полноправным участником мероприятия. Начать знакомство с ПЛП решили с конца — очистных сооружений.
— А что, у вас автоматика здесь работает на отечественном программном обеспечении? — озабоченно спросил экс-депутат, осматривая огромные отстойники и фильтры, соединенные переплетеньем труб.
— Автоматика отечественная, только вот этот блок для сепарации твердых отходов — европейский, — успокоил народного избранника сотрудник управляющей компании ПЛП.
Пахло на очистных сооружениях не очень, но поскольку все гости были свои — из Новосибирска, — никто особенно даже не жаловался. В центре города бывает и похуже.
По пути на следующий объект руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (которое курирует проект ПЛП) Александр Зырянов поделился достижениями:
— Статус ПЛП позволяет получать возврат из федерального бюджета 50% налогов, которые платят резиденты. Они возвращаются к нам в качестве компенсации затрат на инфраструктуру. Мы получили уже таким образом 1,1 миллиарда рублей, если считать еще и Биотехнопарк.
Автобус ехал по дороге, вдоль которой на приличном отдалении возвышались разного размера и цвета корпуса.
— Вот строящийся завод «Алютех», здесь будет делать рольставни и другую подобную продукцию. Предприятие белорусское, но в проекте участвует «Хёрман», которая финансирует его на 70%, — сообщила директор департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития (АИР) Елена Гоголева.
— И что, как с реализацией? — поинтересовался Игорь Салов, как будто уже зная ответ.
— Реализация не останавливается, но есть проблемы с логистикой, — заметила представитель АИР.
Александр Зырянов продолжил рассказ об успехах ПЛП:
— Общая выручка резидентов за всё время составила уже около 30 миллиардов рублей. И это только те инвесторы, которые получили землю в управляющей компании. А кроме них есть ещё крупные логистические операторы, которые получили землю напрямую у области, но пользуются инфраструктурой. И сдают свои мощности в аренду крупным ритейлерам.
— То есть субаренда разрешена? — не то озаботился, не то заинтересовался Игорь Салов.
Речь шла о логистических терминалах, которые строятся специально для того, чтобы оказывать услуги хранения и обработки грузов сторонним компаниям, которые не имеют собственных мощностей такого рода.
К экскурсии присоединился представитель компании «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) Игорь Низовских. НТТ — один из крупнейших резидентов ПЛП, собирается построить здесь огромный комплекс, который сможет принимать грузы, которые прибывают контейнерами по Транссибу для того, чтобы развезти их дальше уже автомобильным транспортом (или наоборот). Само по себе соглашение между НТТ, РЖД, АИР и Новосибирской областью было заключено еще в 2019 году, но ковид несколько спутал планы, признался Низовских.
— Но мы проанализировали изменение конъюнктуры и решили увеличить инвестиции с 5 до 15 миллиардов рублей. Это позволит принимать здесь не
— А чего эта техника не на Украине еще? — то ли пошутил, то ли просто поинтересовался экс-депутат Салов.
— Это металлолом, — ответил представитель НТТ и вернулся к рассказу о перспективах проекта.
По его словам, поняв развернувшиеся перед предприятием перспективы, владельцы НТТ решили существенно расширить терминал и купили граничащую с их участком Чикскую птицефабрику вместе с землей (всего порядка 200 га). Одновременно ведутся работы на железнодорожной станции Чик, которые позволят принимать составы в 70 вагонов.
— Составы из Европы в основном? — обеспокоенно спросил Игорь Салов.
— Сейчас будут меняться. Но логистика в любом случае была построена так, что контейнер из Китая сначала едет в Москву, потом распределяется там, и товар возвращается к нам. Потому что в Москве есть инфраструктура, которая может эти поезда принимать, а у нас нет, — пояснил Низовских.
Новые перспективы, впрочем, принесли и новые проблемы.
— Нынешние кредитные ставки для нас неподъемны. Есть льготные кредиты под 10%, но только на пополнение кредитных средств. Мы написали письмо Белоусову (первый вице-премьер правительства РФ. — Прим. ред.) и вас тоже просим помочь — написать письмо Травникову, — объяснил ситуацию представитель НТТ.
Строительство терминала должно начаться уже в апреле-мае. Пока же на месте будущего уникального логистического узла — поле под снегом.
Единственным производственным предприятием, которое было включено организаторами в программу экскурсии, стал корпус российской корпорации IEK, которая занимается производством и продажей электрооборудования. Те, кто сохранил навыки самостоятельной замены выключателей и розеток, наверняка сталкивались с его продукцией в магазинах вроде «Леруа Мерлен». Новосибирское предприятие — лишь одна из нескольких производственных площадок. Здесь выпускают детали из полимерных материалов: кабельные каналы, гофрированные трубки, какие-то детали для электрооборудования.
Половина внутреннего пространства предприятия была заставлена огромными мешками с полимерной крошкой — сырьем, которое в специальных станках (экструдерах) превращается в изделия нужной формы. Турецкие станки компании Lider Makina монотонно гудели, выплевывая из себя новенькие кабельные каналы. По какой-то причине едва ли не четверть этих самых каналов в ближайшем к проходу станке получались смятыми. Но это почему-то никого не волновало.
Заместитель руководителя департамента IEK Виктор Алексеев четко, по-военному обрисовал ситуацию:
— Санкции нам не опасны, мы всё обеспечим, не покупайте [такую продукцию] заранее. Мы зависим только от сырья, которое мы закупаем в Корее и Китае, так что цена немного повысится из-за волатильности рубля. Предприятие работает стабильно, личный состав стабилен. Привозим, увозим, кормим, одеваем, моем в душе. Здесь расположена только часть производства, еще одно предприятие находится в Москве, и плюс мы размещаем заказы в Китае.
Автобус снова ехал по снежной равнине, на которой то там, то здесь виднелись корпуса резидентов.
— А это «Лиотех». Это «Роснано», которые должны были делать аккумуляторы здесь. Должны были, но не смогли, — заметил Александр Зырянов.
— Но официально они сообщили, что производство ведется, — дипломатично заметила Елена Гоголева.
Если не считать еще одного — точно замороженного еще в 2018 году завода американской корпорации Mondelēz (производителя снеков), — то «Лиотех» — единственный резидент ПЛП с неясными перспективами. Остальные работают или достраивают свои объекты, говорят в ПЛП.
Последним пунктом экскурсии стали логистические терминалы компании «Русагромаркет». Они были введены в строй еще год назад, но сегодня выглядели даже еще более безлюдными, чем тогда. Лишь в одном терминале теплилась какая-то жизнь.Здесь сортировали грузы для онлайн-ритейлера «Самокат».
Идея создателей «Русагромаркета», напомним, была в том, чтобы сделать центр хранения и обработки продуктов питания. Сюда должны съезжаться фуры с фруктами и замороженной рыбой, коробки с лапшой и йогуртами и так далее, чтобы потом разъехаться по соседним городам или магазинам самого Новосибирска. Идея красивая, но пока почему-то не очень работающая. Крупные ритейлеры уже построили здесь собственные терминалы (огромные и уже хорошо загруженные комплексы есть в ПЛП и у «Пятерочки», и у «Озона»).
— А как вы относитесь к нестационарной торговле? Планируете развивать сеть в городе, чтобы торговать фруктами? Это очень перспективно, — решил с ходу помочь резиденту ПЛП своими бизнес-идеями председатель новосибирского отделения «Опора России» Игорь Салов.
Представитель «Русагромаркета» деликатно ответил, что собственная торговля не входит в сферу компетенций компании.
— Ну и зря, — заключил Игорь Салов.
Сам по себе проект ПЛП — действительно правильное стратегическое решение новосибирских властей. В его основе лежала не какая-то абстрактная, придуманная экономистами или чиновниками идея, а уже сложившаяся объективно роль Новосибирска как грузового хаба. ПЛП должен просто упростить жизнь инвесторам, которые, возможно, пришли бы в регион сами по себе, и подтолкнуть к принятию решения колеблющиеся компании. Однако дальнейшее развитие этого проекта будет зависеть уже не от действий Агентства инвестиционного развития или чиновников областного правительства (они сделали достаточно), а от общей ситуации в экономике.
Одним из резидентов ПЛП является завод по производству снеков, который построила (но еще не запустила) корпорация PepsiCo. Несмотря на то что PepsiCo объявила о частичном прекращении деятельности, в АИР утверждают: завод должен заработать до конца лета этого года.