КАМАЗ из преисподней: грузовик загорелся на Большевистской — над его горящей кабины поднялся толстый столб дыма

Дым поднимается над дорогой Источник: читатель НГС Владимир











В Новосибирске на улице Большевистской загорелся КамАЗ. Инцидент произошел сегодня, 16 мая, около 15:30. Пламя охватило кабину машины. На месте были замечены сотрудники ГИБДД.

— На Речном вокзале в сторону центра, сразу после моста горит КамАЗ. Пострадавших вроде не было. Никакой активности не было, не было скопления людей, — прислал в редакцию фото читатель НГС Владимир.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные выехали на сообщение о горящем КАМАЗе. Информация о происшествии уточняется.