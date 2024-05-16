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Происшествия КАМАЗ из преисподней: грузовик загорелся на Большевистской — над его горящей кабины поднялся толстый столб дыма

КАМАЗ из преисподней: грузовик загорелся на Большевистской — над его горящей кабины поднялся толстый столб дыма

О пострадавших не сообщается

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1 комментарий
Дым поднимается над дорогой

В Новосибирске на улице Большевистской загорелся КамАЗ. Инцидент произошел сегодня, 16 мая, около 15:30. Пламя охватило кабину машины. На месте были замечены сотрудники ГИБДД.

— На Речном вокзале в сторону центра, сразу после моста горит КамАЗ. Пострадавших вроде не было. Никакой активности не было, не было скопления людей, — прислал в редакцию фото читатель НГС Владимир.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные выехали на сообщение о горящем КАМАЗе. Информация о происшествии уточняется.

В ночь на 15 мая на улице Рассветной семья новосибирцев оказалась в машине во время пожара — на помощь бросились очевидцы.

ПО ТЕМЕ
КАМАЗ Пожар Улица Большевистская ГУ МЧС по Новосибирской области
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