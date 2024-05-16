«Мы больше не пользуемся паяльником на работе»: коллектор рассказал, как сейчас выбивает долги

Коллекторы, кажется, уже не те Источник: Мария Романова / Городские порталы











Коллекторы из 90-х и нулевых, суровые и крупные дяденьки в кожаных куртках и с тяжелыми предметами убеждения в руках, уступили позиции по массовому сбору задолженностей пришедшим им на смену «зумерам». В век информационных технологий и мобильных телефонов люди, которые занимаются взысканиями (теперь их называют так), теперь не сразу грозят выбить из людей последнее, забирая драгоценности, вещи, а попутно еще и здоровье. Теперь они действуют совсем по-другому. Корреспондент V1.RU поговорил с человеком из этой сферы, рассказавшем, кто теперь занимается выбиванием долгов, каким образом это делается и сколько за это платят.

«Я не коллектор, я специалист отдела»

Спутать коллектора со «службой безопасности банка» стало очень легко Источник: Мария Романова / Городские порталы











Одним из типичных современных коллекторов оказался «забитый» татуировками с зайчиками и героями комиксов Marvel 20-летний парень, пьющий лавандовый латте на кокосовом молоке.

— Официально сейчас нет слова «коллектор». Я специалист отдела управления рисковым сегментом, — поправляет волосы странно плавным и отработанным жестом собеседник. — Банки продают компаниям задолженности по кредитам. Этих клиентов дают нам в работу. И мы уже вежливо просим вернуть деньги либо подаем заявление в суд.

По словам парня, о продаже долга клиентов банки уведомлять не обязаны. Человек просто должен платить по взятым обязательствам другому кредитору.

— Есть коллекторы, которые звонят, говорят: «У вас долг 100 000 рублей, у вас пять дней. Оплатите, или мы подаем в суд». И это считается как жесткий сценарий, — оценивает чужую работу парень. — Например, наша компания мегалояльная. Мы звоним клиенту и оповещаем о том, что купили его долг. Дальше работаем по принципу консолидации и рефинансирования задолженностей. Например, у клиента долгов в разных банках на 300 000 рублей. Мы предлагаем ему объединить кредиты и уменьшить общий долг. Например, условно, до 200 000 рублей. Условия могут варьироваться в зависимости от того, за какую сумму был долг куплен. Клиент может договориться о рассрочке и погасить кредит.



Если клиент нарушает кредитный договор, график платежей, о котором он договорился с компанией, то новый кредитор вправе аннулировать скидку и ждать оплаты всей суммы долга. Например, если клиент просрочил платеж, то он уже не 200 000 рублей должен компании, а снова 300 000, за исключением тех денег, которые он уже внес.

— Если клиент отказывается самостоятельно оплачивать, то компания может подать заявление в суд, — объясняет коллектор. — А приставы уже накладывают аресты на карты и имущество, запреты на выезд из страны или регистрационные действия. Деньги, которые взыскивают приставы, перечисляются на погашения долга.



По словам парня, в компании есть несколько отделов, которые общаются с клиентами на разных этапах погашения кредита:



отдел, который занимается тем, что он звонит клиенту, сообщает о том, что теперь задолженность находится у компании и предлагает составить график платежей;

отдел, который напоминает, что через три дня нужно внести платеж;

отдел просрочки до недели. Они звонят и узнают, почему не поступил платеж и когда внесут деньги;

отдел поздней просрочки — от недели до трех месяцев. Компания предлагает перенести платеж либо заплатить в один месяц меньше, а в другой больше;

отдел просрочки от трех месяцев и больше. Сотрудники уже звонят и предупреждают о том, что подали в суд.

— Кредитор не может подать в суд на все 300 000 рублей, только на 20 000, плюс госпошлина, — уточняет коллектор. — Это всё взыскивается. Потом клиенту заново звонят и предлагают самому платить. Если клиент не выходит на связь, его никак не достать, он не вносит плату, то долг может списаться по истечении трех лет. Если человек во время разговора скажет, что у него есть долг, то он автоматически продлевается.



В какой момент к дому хронически не платящего по кредитам клиента приезжают способные убедить люди или какой отдел отвечает за начертанные в подъезде должника надписи «Здесь живут те, кто не платит денег!» — неизвестно. Парень почему-то резко допивает свое кокосовое латте и говорит, что «мы не такие» и что «о таком никогда даже не слышал».

«Отлично. Иди на … Записал? Переслушай»

Коллекторы уверяют, что ради выполнения своей работы могут дозвониться куда угодно Источник: Мария Романова / Городские порталы











По словам парня, зарплата коллектора сейчас варьируется от количества сделанных им звонков и числа закрытых сделок. Топовые сотрудники могут зарабатывать выше 100 000 рублей в месяц.



— У нас есть оклад и премиальная часть, как и на любой работе, — подмечает коллектор. — В отделе, который напоминает об оплатах, заработок зависит от процента вносящих платежи клиентов. Например, из 1000 клиентов, с которыми удалось поговорить, оплатить должны 98%. Иначе звонивший останется без премии. Но и они звонят именно тем, кто ранее не допускал просрочки. Их задача на самой ранней стадии, до платежа, выяснить, есть ли какая-то проблема с оплатой. Если они этого не делают, то несут потери в зарплате. У отделов, которые работают на просрочке, возвратность оплат примерно 35−40%. Штрафов здесь нет. Но есть высокие требования по количеству людей, которые должны вернуться к оплате долга.



Самая сложная работа, по словам парня, и самая высокооплачиваемая. Ее выполняют те, кто отвечает за попытки договориться с клиентом, что он будет оплачивать долг, и те, кто отвечает за «позднюю просрочку» и убеждают клиента продолжить вносить долг по кредиту.



— Премия в таких отделах варьируется в пределах 50 000 рублей, плюс оклад, оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, даже ДМС есть, — хвастается парень. — Многолетние сотрудники с большим опытом, которые имеют большой успех в договоренности к оплате, могут только премий получать в месяц около 100 000 рублей.



В компании большое количество юристов, которые подписывают и составляют документы. А вот те, кто работает в кол-центре, могут и вовсе не иметь никакого образования.



— Компания ведет недельную подготовку сотрудников перед началом работы, — говорит парень. — Коллекторы должны работать по закону. У нас четко регламентируется: сколько раз в неделю мы можем звонить, отправлять СМС и организовывать личные встречи. Мы обязаны представиться, назвать компанию, предупредить, что разговор записывается. Мне один раз ответили: «Отлично. Иди на … Записал? Переслушай». Так красиво было, что даже не очень обидно.



Если клиент сомневается, что у него есть задолженность, он может посмотреть ее на сайте федеральной службы судебных приставов. Там он может проверить есть ли у компании, которая взимает долг лицензия.



— Те, у которых нет лицензии, пишут угрозы в WhatsApp. Вы вполне им можете быть должны, но, если они неподобающе общаются, можно пожаловаться на них в прокуратуру, — советует коллектор. — Те, у кого есть лицензии, записывают звонки, и их прослушивают приставы на соблюдение регламента федеральных законов. И даже следят, чтобы мы не повышали тон и не грубили.



Сейчас не выбивают деньги с паяльником. По крайней мере у нас. коллектор

1 февраля 2022 года вышел закон, что при списании денег приставами у человека должна остаться сумма прожиточного минимума. Это касается незащищенной категории граждан — пенсионеров, малоимущих граждан и многодетных семей. Если у пенсионера пенсия 10 000 рублей, а в регионе прожиточный минимум 11 500, исполнительное производство будет, но списывать они ничего не смогут. Если же пенсия 20 000 рублей, то приставы могут списать только 8500.



— Если приставы не следуют закону, то необходимо идти и писать заявление на сохранение прожиточного минимума, — объясняет парень. — Если у студента стипендия официально составляет 2000 рублей и при этом есть еще и долги по кредитам, то приставы ничего не могут списать. Но и официально он работать не сможет до тех пор, пока не погасит долг. Потому что при трудоустройстве на официальную работу у сотрудника проверяют кредитную историю.



«Кредиты потому, что я дважды вышла замуж»

Люди берут кредиты на разные нужды Источник: Мария Романова / Городские порталы











Как признается парень, во время работы часто возникают смешные или нелепые ситуации.



— Всегда возникает сложность в произношении имен. Не могу сказать, что половина, но очень много клиентов, у которых фамилия, имя и отчество пишется в несколько строк, — разводит руками парень, — Выговорить практически невозможно.



Зачастую, по словам коллектора, люди берут кредиты на самые разные нужды, а потом не могут вынести бремени оплаты.



— Опрашивал один раз девушку, выясняя, когда и сколько она будет платить по накопившимся долгам. Она рассказала, что у нее два кредита. Оба она брала, когда выходила замуж — смеется коллектор, — И так получалось, что каждый муж просил ее взять кредит, а потом разводился, оставляя с долгами. Теперь же она якобы собирается выходить замуж в третий раз. А погасить долги решила, взяв кредит уже на нового жениха.



При смерти человека, у которого был кредит, его долг переходит наследникам, вместе с имуществом. Задолженность не переходит лишь тогда, когда близкие не вступают в наследство.

