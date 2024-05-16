«В сумме по полтонны на каждую»: как новосибирские силачки приседали со штангой на элитном турнире

Девушки из Новосибирска показали, на что способны. Слева — Анна Вишняк, справа — Анастасия Логинова Источник: предоставлено героинями публикации











Две жительницы Новосибирска, Анна Вишняк и Анастасия Логинова, заняли призовые места в соревнованиях «Siberian Power Show» по пауэрлифтингу, которые прошли в Красноярске с 10 по 12 мая. Девушки участвовали в элитном дивизионе, куда приглашали самых сильных. Всего в состязании участвовали 7 человек. Анна из Новосибирска заняла второе место, а Анастасия — третье. Об этом сибирячки рассказали НГС.



В соревнованиях, которые проходили с 10 по 12 мая, помимо силовых видов спорта были представлены брейк-данс, бодибилдинг, кросс-фит, ММА, пощечины (силовой удар), и другие виды спорта.

Анастасия осталась довольна результатом Источник: предоставлено Анастасией Логиновой











— Это мультитурнир, совсем разные виды спорта, максимально разные направления. Были направления фитнес-бикини, боди-фитнес, появилось новое направление — фит-модель. Это когда девушки выходят в крыльях, как ангелы Victoria's Secret. У них костюмы оцениваются. Они тоже спортивные девчонки, конечно, но критерии были больше по костюмам, наверное, — объяснила направленность турнира Анастасия.



Девушка занимается пауэрлифтингом восемь лет. К этим соревнованиям она готовилась полгода. Больше всего ей понравилась атмосфера — огромная сцена и наличие спортивных комментаторов, которые доступно объясняли даже людям, далеким от спорта, что происходило на сцене в процессе соревнований.

Анастасия занимается пауэрлифтингом восемь лет Источник: предоставлено Анастасией Логиновой











Как рассказала Анастасия, девушек в состязании по пауэрлифтингу судили по 2 категориям — кого-то оценивали по коэффициенту, а кого-то — по сумме.



Коэффициент рассчитывается следующим образом: спортсмену засчитывают сумму килограммов за присед, жим и тягу. Лучшие показатели в приседе, жиме и тяге складывают. К примеру, Настя собрала 522 килограмма. При помощи специальной формулы цифра умножается на вес спортсмена, и высчитывается коэффициент. У кого коэффициент выше, тот и выиграл. Такой расчет Анастасия не учла, и намеренно набирала вес перед соревнованиями.

Анна — опытный спортсмен Источник: предоставлено Анной Вишняк/ Наталья Чуйко











Анна из Новосибирска заняла второе место, так как получила более высокий коэффициент.



— Аня, например, очень маленькая, весит 52 килограмма, и при этом она очень сильная. У нее коэффициент выше, потому что она весит, а я 69. При этом, я сумму собираю больше, чем она, но коэффициент у нее выше, чем у меня. Я в тройку попала, и для меня это очень хороший результат, потому что раньше на таких турнирах я была не в топе. В сумме получилось 522,5 килограмма. Я присела 220, пожала 92,5 и потянула 210, — объясняет девушка.

Анна — мастер спорта Источник: предоставлено Анной Вишняк/ Наталья Чуйко











Анна увлекается силовыми видами спорта больше 10 лет. На турниры «Siberian Power Show» она ездит на протяжении 5 лет. Девушка считает, что это невероятно полезно для здоровья и фигуры.



— За мной сейчас высший норматив — элита по пауэрлифтингу. Я являюсь мастером спорта. На соревнованиях я сделала приседания со штангой 172,5 килограмма, жим лежа 110 килограммов, становую тягу 165 килограммов. В сумме получилось 447,5 килограммов.

Вес Анны — всего 52 килограмма Источник: предоставлено Анной Вишняк/ Наталья Чуйко











Из интересного девушки отметили, что на турнир съехались спортсмены со всего мира — из Франции и Бразилии, Финляндии и Ирана, из других стран.



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