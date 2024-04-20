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Развлечения Жаркие красотки и горячие красавчики: на GrelkaFest в Шерегеше прошел спуск в купальниках — фото

Жаркие красотки и горячие красавчики: на GrelkaFest в Шерегеше прошел спуск в купальниках — фото

В почти голых костюмах с горы спустились несколько сотен сибиряков

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34 комментария
Аналогичный заезд проходил в 2023 году

Самый крупный горнолыжный курорт Сибири, Шерегеш, закрывает сезон фестивалем GrelkaFest-2024. 20 апреля на курорте прошел спуск в купальниках.

Сибирячки не стеснялись откровенных образов

Несколько сотен райдеров из Новосибирска и всей Сибири спустились со склонов курорта на горе Зеленой в купальниках, дополненных оригинальными деталями.

Девушки в купальниках вызвали ажиотаж

В этом году участников съезда не подвела погода — в Шерегеше стоят теплые дни без осадков.

Сибиряки выбрали оригинальные образы для заезда

Заезд в купальниках стал одним из финальных в рамках GrelkaFest-2024. Последним остается «Ночной спуск». Он также пройдет в субботу, 20 апреля, но позже.

В заезде приняли участие несколько сотен райдеров

О том, как прошел GrelkaFest в прошлом году, читайте по ссылке.

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Новосибирск Кемеровская область Шерегеш GrelkaFest
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