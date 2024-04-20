Жаркие красотки и горячие красавчики: на GrelkaFest в Шерегеше прошел спуск в купальниках — фото

Самый крупный горнолыжный курорт Сибири, Шерегеш, закрывает сезон фестивалем GrelkaFest-2024. 20 апреля на курорте прошел спуск в купальниках.
Несколько сотен райдеров из Новосибирска и всей Сибири спустились со склонов курорта на горе Зеленой в купальниках, дополненных оригинальными деталями.
В этом году участников съезда не подвела погода — в Шерегеше стоят теплые дни без осадков.
Заезд в купальниках стал одним из финальных в рамках GrelkaFest-2024. Последним остается «Ночной спуск». Он также пройдет в субботу, 20 апреля, но позже.
О том, как прошел GrelkaFest в прошлом году, читайте по ссылке.