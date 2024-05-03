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Он и она За весну в Новосибирской области родилось почти 4 тысячи человек

За весну в Новосибирской области родилось почти 4 тысячи человек

Управление ЗАГС составило статистику за март и апрель

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В апреле родилось чуть меньше детей, чем в марте

За последний месяц в Новосибирской области снизились рождаемость и смертность — такую статистику опубликовал ЗАГС региона.

По информации управления, в марте 2024 года в НСО родилось 1982 ребенка, а в апреле — 1974. За первый весенний месяц умерло 2930 человек, за второй — 2881.

Также ЗАГС представил статистику браков. В марте в Новосибирской области поженились 1245 пар молодоженов, развелись — 1052 пары. В апреле в брак вступили 1437 пар, а расторгли его также 1052 пары.

В начале апреля ЗАГС публиковал список необычных имен, которые давали новорожденным новосибирцам в марте.

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