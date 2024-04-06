Кристал и Ликерия: необычные имена, которые получили новорожденные новосибирцы в марте

1982 ребенка появилось на свет в марте в Новосибирской области. По данным управления по делам ЗАГС, всего с начала года в регионе родилось 3128 малышей.
В первый месяц весны среди необычных имен для мальчиков стали: Авдей, Велизар, Добромир, Елизар, Ерофей, Климентий, Кристал, Лавр, Лука, Прокопий.
Для девочек — Аврора, Агафья, Александрина, Анфиса, Владислава, Ликерия, Пелагея, Радмила, Селена, Серафима.
Среди самых популярных имен для мальчиков стали Михаил, Иван, Тимофей, Александр, Роман, Артем, Дмитрий, Алексей, Илья, Марк. Девочек чаще всего называли София, Анна, Алиса, Ева, Варвара, Виктория, Василиса, Екатерина, Мария, Дарья.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области 225 несовершеннолетних девушек стали мамами. У двух из них родились двойни.