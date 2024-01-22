Две 16-летние матери родили двойняшек в Новосибирской области

Всего в прошлом году в регионе родились 26 275 детей. В январе ЗАГС опубликовал самые популярные и редкие имена, которые давали новорожденным в Новосибирской области. В списке оказались Ричард, Добрыня, Марс, Эмильяна, Мариэлла и Азалия.