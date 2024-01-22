Две 16-летние матери родили двойняшек в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2023 году 225 несовершеннолетних девушек стали мамами. У двоих из них родились двойни.
Об этом рассказали в Управлении ЗАГС по региону в ответе на запрос НГС. Всего в прошлом году в регионе родились 26 275 детей. У 213 девушек в возрасте от 14 до 17 лет родились первые дети, у 10 сибирячек родились вторые дети. Две 16-летних девушки стали мамами двойняшек.
— Самыми старшими мамами стали женщины в возрасте 50 лет, у них родились как первые, так и четвертые дети по счету, — рассказали в Управлении ЗАГС по Новосибирской области.
Также в регионе 23 парня в возрасте от 15 до 17 лет стали молодыми отцами. Еще у 30 мужчин старше 60 лет родились дети.
Всего в прошлом году в регионе родились 26 275 детей. В январе ЗАГС опубликовал самые популярные и редкие имена, которые давали новорожденным в Новосибирской области. В списке оказались Ричард, Добрыня, Марс, Эмильяна, Мариэлла и Азалия.