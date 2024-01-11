Радмир и Мариэлла: какими необычными именами новосибирцы называли детей — отчет ЗАГСа

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в декабре. Всего за год в регионе появилось на свет
Самыми редкими и необычными именами для мальчиков стали Демьян, Добрыня, Елизар, Ермолай, Лука, Марс, Мирослав, Одиссей, Радмир, Ричард.
Для девочек — Агафья, Агриппина, Азалия, Лукерья, Мариэлла, Медина, Пелагея, Эмильяна, Юнна, Ярина.
Среди самых популярных имен для мальчиков стали Александр, Михаил, Артём, Матвей, Тимофей, Лев, Роман, Андрей, Егор, Иван. Девочек чаще всего называли Ева, София, Полина, Виктория, Варвара, Екатерина, Арина, Анна, Милана, Василиса.
Ранее стало известно, что новоиспеченные родители из Сибири назвали новорожденную девочку Дочей.