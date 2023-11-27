В Сибири родители назвали новорожденную девочку Дочей

В реестре омского ЗАГСа обновился список редких имен, которыми омичи называют новорожденных в текущем году, передают наши коллеги из NGS55.RU.
В пятерку мужских имен вошли Шоваа, Дамиан, Усман, Жаслан, Ромеш. В пятерку женских имен — Настасья, Яснина, Асения, Омина и Доча.
Популярные имена остаются прежними. Среди женских лидируют София (так назвали 282 девочки в 2023 году), Ева (270), Анна (262), Виктория (248) и Мария (213). Мальчикам чаще всего дают имена Артем (330), Михаил (325), Александр (302), Матвей (257) и Максим (247).
В начале ноября в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали популярные и редкие имена, которые давали детям в октябре.