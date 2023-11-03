Есения или Евсения? Как новосибирцы называли своих детей в октябре — список, в котором есть даже Царина

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали популярные и редкие имена, которые давали детям в октябре. Всего за месяц родились 2193 ребенка.
Популярные мужские имена: Артём, Михаил, Иван, Александр, Роман, Максим, Матвей, Мирон, Тимофей, Егор. Женские — София, Ева, Виктория, Мария, Анна, Арина, Варвара, Екатерина, Алиса, Есения.
Среди редких мужских имен оказались Архип, Евпатий, Лука, Лукьян, Мирослав, Михей, Николас Рэнди, Платон, Ратмир и Роберт. Для девочек родители выбрали необычные имена Агафья, Алексия, Евсения, Лиен, Малена, Маргарита-Агния, Настасья, Мира, Селена и Царина.
За 10 месяцев в регионе родились 22012 ребенка.
Ранее в список самых редких имен попали Каталея и Анас, а самых популярных — Артем и Ева.