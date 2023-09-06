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Теодор и Лавиния: ЗАГС назвал самые необычные имена, которые новосибирцы давали детям

С начала года в регионе родилось 17 693 малыша

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В августе на свет появилось 2618 детей

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В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям. Всего за восемь месяцев в регионе родилось 17 693 малыша, в августе — 2618 детей.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Михаил, Александр, Роман, Матвей, Лев, Максим, Мирон, Марк, Иван.

Девочек чаще всего Ева, София, Мария, Алиса, Полина, Арина, Варвара, Екатерина, Вероника.

Самыми редкими и необычными именами для мальчиков самыми Анас, Демьян, Динислам, Клим, Мирослав, Назар, Платон, Теодор, Фаддей, Харитон. Для девочек — Аполлинария, Владислава, Владлена, Глафира, Каталея, Констанция, Лавиния, Лукерья, Матрена, Станислава.

Ранее ЗАГС опубликовал статистику за июль. Всего за полгода составили 15 075 актов о рождении. Самыми популярными именами за 7 месяцев стали Михаил и Мария.

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