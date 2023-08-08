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Адонис и Азелия: ЗАГС назвал необычные имена, которые новосибирцы давали детям

В июле в регионе родилось 2278 малышей

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За семь месяцев в регионе появилось на свет 15 075 малышей

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В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в этом году. Всего за семь месяцев в регионе родилось 15 075 малышей, в июле — 2278 малышей.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Дмитрий, Артем, Иван, Матвей, Максим, Роман, Лев и Мирон.

Девочек чаще всего называли Мария, Анна, София, Виктория, Алиса, Ева, Мирослава, Варвара, Дарья и Полина.

Самыми редкими и необычными именами для мальчиков самыми стали Адонис, Амадей, Данис, Демир, Елизар, Ермолай, Лаврентий, Миколас, Миран и Нео. Для девочек — Азелия, Айя-София, Амелия-Мария, Аяна, Венера, Лукерья, Златослава, Мирония, Матильда, Феврония.

Ранее ЗАГС опубликовал статистику за июнь. Всего за полгода составили 12 797 актов о рождении. Самыми популярными именами за 6 месяцев стали Артем и София.

ЗАГСРождаемостьНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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