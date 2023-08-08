Адонис и Азелия: ЗАГС назвал необычные имена, которые новосибирцы давали детям

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в этом году. Всего за семь месяцев в регионе родилось
Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Дмитрий, Артем, Иван, Матвей, Максим, Роман, Лев и Мирон.
Девочек чаще всего называли Мария, Анна, София, Виктория, Алиса, Ева, Мирослава, Варвара, Дарья и Полина.
Самыми редкими и необычными именами для мальчиков самыми стали Адонис, Амадей, Данис, Демир, Елизар, Ермолай, Лаврентий, Миколас, Миран и Нео. Для девочек — Азелия, Айя-София, Амелия-Мария, Аяна, Венера, Лукерья, Златослава, Мирония, Матильда, Феврония.
Ранее ЗАГС опубликовал статистику за июнь. Всего за полгода составили