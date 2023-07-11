Лютобор и Жозефина: ЗАГС назвал самые необычные имена, которые новосибирцы давали детям

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям. Всего за полгода составили
Мальчиков чаще всего называли Артем (282 раза), Михаил (280), Александр (268), Иван и Роман (по 196). Среди редких и необычных ЗАГС назвал имена Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Гор, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Мефодий, Родомир, Руши-Владислав.
Самыми популярными именами для девочек стали София (270 записей), Ева (235), Виктория (213), Варвара (198) и Анна (172). Самые редкие и необычные имена — Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.
В июне Новосибирскстат сообщил, что в регионе в 2022 году родилось меньше детей, чем в 2021 году. Всего в 2022 году было зарегистрировано 26,7 тысячи новорожденных.