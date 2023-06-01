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Как изменилась рождаемость в Новосибирской области: итоги двух лет

Всего за 2022 год зарегистрировано 27,6 тысячи новорожденных

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В 2021 году в Новосибирской области было зафиксировано 537,7 тысячи детей и подростков

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В Новосибирской области на 5% снизилось количество новорожденных в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирскстата, в 2022 году было зарегистрировано 26,7 тысячи новорожденных. Общий уровень рождаемости составил 9,6 на 1000 человек, в 2021 году — 10,2 на тысячу человек.

— По данным Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года), в Новосибирской области численность детей в возрасте до 18 лет достигла 537,7 тысячи человек, что составило 19% от общей численности населения. По данным переписи 2010 года, на долю детей и подростков 0–17 лет приходилось 17% численности области, — рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.

При этом в 2021 году дети до 3 лет составляли 13% от всего детского населения (70,7 тысячи), дети дошкольного возраста (3–6 лет) — 24% от детского населения. Их было 123,4 тысячи. Дети школьного возраста (7–15 лет) — 47% (253 тысячи), подростки (15–17 лет) — 16% (85,3 тысячи).

Мальчиков среди детского населения в 2021 году было больше, чем девочек. 51% против 49%. В городской местности родилось 21,2 тысячи детей в 2021 году, а в сельской — 5,5 тысячи детей. Уровень рождаемости в сельской местности на 2% больше, чем в городской.

В Новосибирске в 2023 году планируют принять в детские сады 21 148 дошкольников. НГС изучил статистику за последние пять лет по приему детей в детский сад — смотрим, когда был рекордный год.

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СтатистикаДетиНоворожденныеНовосибирскстат
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