Как менялось число дошкольников в Новосибирске? Смотрим, когда был рекордный год

В Новосибирске в 2023 году планируют принять в детские сады
— В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию строящегося здания детского сада по улице Гребенщикова, 4 на 320 мест. Кроме этого, застройщиком ЖК «Галактика» планируется завершить строительство здания детского сада по улице
В мэрии также привели статистику за последние пять, сколько детей принимали в детские сады. Так, в учебном году 2019/2020 в детские сады получили путевки-направления 20 944 ребенка от 1,5 года до 7 лет. В 2019 году было создано 1250 новых мест.
В 2020/2021 учебном году —
В 2021/2022 году —
В 2022/2023 учебном году —
На 5 мая 2023 года очередь в дошкольные учреждения составляла 4887 детей (3566 — от 1,5 года до 3 лет; 1321 — с 3 до 7 лет).
— Дополнительно информируем, что в период массового летнего комплектования детских садов на 2023/2024 учебный год всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предложены места в дошкольных образовательных учреждениях города, — добавили в мэрии Новосибирска.
В Новосибирске к 15 мая подали