Как менялось число дошкольников в Новосибирске? Смотрим, когда был рекордный год

— Дополнительно информируем, что в период массового летнего комплектования детских садов на 2023/2024 учебный год всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предложены места в дошкольных образовательных учреждениях города, — добавили в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске к 15 мая подали 15 780 заявлений на поступление в первый класс. Это больше, чем за тот же период прошлого года.