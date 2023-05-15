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Как менялось число дошкольников в Новосибирске? Смотрим, когда был рекордный год

Изучили статистику за последние 5 лет

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Меньшее количество детей, впервые отправившихся в детский сад, было зафиксировано в 2019 году

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В Новосибирске в 2023 году планируют принять в детские сады 21 148 дошкольников. Набор в дошкольные учреждения начался 1 марта и закончится 31 августа. В этом году в городе появятся два новых садика на 480 мест.

— В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию строящегося здания детского сада по улице Гребенщикова, 4 на 320 мест. Кроме этого, застройщиком ЖК «Галактика» планируется завершить строительство здания детского сада по улице Н. Островского в Дзержинском районе на 150 мест и передать его в муниципальную собственность города Новосибирска, — рассказали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В мэрии также привели статистику за последние пять, сколько детей принимали в детские сады. Так, в учебном году 2019/2020 в детские сады получили путевки-направления 20 944 ребенка от 1,5 года до 7 лет. В 2019 году было создано 1250 новых мест.

В 2020/2021 учебном году — 23 230 детей получили путевки, и 2295 было новых мест.

В 2021/2022 году — 21 237 детей получили путевки. При этом новых мест всего 530.

В 2022/2023 учебном году — 21 042. Новых мест не было.

Больше всех детей в детский сад пошли в 2020 году

Больше всех детей в детский сад пошли в 2020 году

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На 5 мая 2023 года очередь в дошкольные учреждения составляла 4887 детей (3566 — от 1,5 года до 3 лет; 1321 — с 3 до 7 лет).

— Дополнительно информируем, что в период массового летнего комплектования детских садов на 2023/2024 учебный год всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предложены места в дошкольных образовательных учреждениях города, — добавили в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске к 15 мая подали 15 780 заявлений на поступление в первый класс. Это больше, чем за тот же период прошлого года.

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