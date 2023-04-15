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Сказочные эльфы и неукротимые животные: в Шерегеше прошел карнавальный спуск GrelkaFest — 2023

В этом году организаторы отменили спуск в купальниках

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В заезде приняли участие десятки любителей горнолыжного спорта

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Самый крупный горнолыжный курорт Сибири Шерегеш закрывает сезон фестивалем GrelkaFest — 2023. 15 апреля, переодевшись в карнавальные костюмы, любители горнолыжного спорта устроили массовый заезд по трассам курорта. Корреспондент НГС Анна Скок побывала на месте событий и запечатлела самые яркие моменты праздника.

GrelkaFest — 2023 началась в 10:00 стартом на главной сцене, где посетителям и гостям рассказали дневную программу, далее в 11:00 прошла танцевальная разминка на малой сцене. После этого в 12:00 начался карнавальный спуск.

— Собралось достаточно много людей. Костюмы были очень разнообразные, кто-то просто в ярком кигуруми, а некоторые прям заморочились с костюмами. Как сказали организаторы, в этом году не будет ежегодного спуска в купальниках, не знаю почему. Всем предложили альтернативу — проехать по трассе в летней одежде, — рассказала Анна Скок.

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Видео: Анна Скок

В рамках мероприятия среди спускающихся были молодожены, герои российского фольклора, сказочные эльфы и все те, кто любит с ветерком прокатиться по заснеженным трассам.

Ранее фотожурналист НГС побывал на «Лыжне России — 2023» и привез оттуда 7 фото красивых сибирячек.

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