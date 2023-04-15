Сказочные эльфы и неукротимые животные: в Шерегеше прошел карнавальный спуск GrelkaFest — 2023

— Собралось достаточно много людей. Костюмы были очень разнообразные, кто-то просто в ярком кигуруми, а некоторые прям заморочились с костюмами. Как сказали организаторы, в этом году не будет ежегодного спуска в купальниках, не знаю почему. Всем предложили альтернативу — проехать по трассе в летней одежде, — рассказала Анна Скок.