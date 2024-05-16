«Куда пойдешь — в экономисты или шлюхи?»: Кологривый высказался о легализации проституции

Актер рассказал о своем отношении к смерти, половому воспитанию и оценках в школах Источник: Компан Павел/vk.com











Новосибирский актер Никита Кологривый высказал свое мнение о легализации проституции. На вопрос об узаконивании подобной деятельности он ответил в интервью основателю агентства P.R.R. Павлу Компану «500 страниц ответов».

В разговоре с Компаном сибиряк отметил, что проституция в Амстердаме — легальная деятельность. Вместе с тем он против официального признания «профессии».



— Я против. У меня дочь, я бы не хотел, чтобы это витало где-то, вообще, как инфополе. Типа: «Привет, Марин. Куда пойдешь — в экономисты или шлюхи? Я — в шлюхи», — сказал актер.



При это Никита Кологривый сказал «да» на вопрос о половом воспитании в школах.

Кроме того, он высказал свое мнения на ряд сложных тем, в том числе об оценках в образовательных учреждениях. По словам Кологривого, они не нужны в школах.

— Потому что оценка дает тебе сразу коридор узких. То есть, условно говоря, ты не учишься ради любопытства — ты учишься ради оценки. А мне кажется, что надо учиться ради любопытства. Я просто актер, это очень похоже на ребенка. У нас школы очень похожи, — сказал Кологривый. — И я работал с детьми, считаю, что, если ребенка не увлечешь, — по барабану. Вот что там, пятерки у него будут, тройки, главное — знание, с которым он вышел в жизнь.

Во время интервью актер признался, что верит в жизнь после смерти. На вопрос о том, какая она, сибиряк сказал, что пока «изучает» эту тему — ему кажется, что он не может себе эту жизнь представить. Вместе с тем Никита Кологривый также уточнил, что боится смерти, но больше смерти близких, чем своей.



Актер утвердительно ответил на вопрос о том, отдаст ли он после смерти внутренние органы для трансплантологии.

Он также рассказал о своем отношении к искусственному интеллекту — прогресс это или угроза.



— Прогресс. Общаюсь с ним сейчас, — отметил Кологривый. — Я думаю, что это интересная история. С точки зрения Илона Маска — угроза, там, да, может быть какая-то, «теоретически».

В группе «Компан Павел» во «ВКонтакте» сказано, что «500 страниц ответов» — проект, цель которого привлечь внимание людей к сложным вопросам, задав их самым разным героям. Проект представлен в виде интерьерной книги на 500 страниц. В сообществе сказано, что Компан занимается крупными мероприятиями и снимает интервью на темы, которые его беспокоят.

Павел Компан — основатель и продюсер компании KOMPAN PAVEL и P.R.R. На сайте «Яндекс.Карты» сказано, что компания P.R.R. находится во Владивостоке. Номер телефона и адрес совпадает с контактными данными ООО «Пиар Респектбл» — информация приводится «Контуром.Фокусом». По его данным, организацию образовали в 2007 году, ее учредителем числится Павел Компан — совладельцец еще одной организации — ООО «Пиар Респектбл групп». Последнее исключили из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо.



В марте Никита Кологривый приезжал в Новосибирск. Актер прилетел в город, чтобы выступить на фестивале кино, и в один из дней направился с друзьями в местную кальянную — поход закончится скандалом. Сибиряк укусил хостес за бедро, а потом полез в драку с ее коллегами.



В результате артист оказался в ИСК, где он отсидел семь суток за мелкое хулигантство. Его выпустили 27 марта. В мае случай в новосибирском заведении вспомнили в юмористическом шоу — его включила в свое выступление в программе команда телеведущей Леры Кудрявцевой.

