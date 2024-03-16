«Хочу стать актером, как Никита!»: что творилось на автограф-сессии с Кологривым — репортаж

Никита Кологривый родился и вырос в Новосибирске. Актер жил в месте, которое новосибирцы называют «Шанхай» — это частный сектор в районе Ипподромки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











16 марта в кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с Никитой Кологривым. Актер приехал в родной город в рамках фестиваля кино «Семейные традиции» (16+). Его визит — приятный сюрприз для новосибирцев, многие зрители любят острого на язык парня. Популярность обрушилась на Кологривого после роли Кащея в сериале «Слово пацана», чем он не особенно доволен. По мнению Никиты, у него за плечами много других работ, которые выделяют его талант. Кореспонденты НГС тоже пришли на встречу с актером — рассказываем, что там было и за что люди любят звездного земляка.



Фестиваль кино «Семейные ценности» проходит в Новосибирске с 15 по 16 марта. В эти дни для жителей города в кинотеатре «Победа» бесплатно показывают кино, предлагают научиться новому на мастер-классах, попробовать по фермерскую продукцию. В полдень субботы ни гончарные круги, на ватрушки с сыром почти не интересовали новосибирцев — их внимание было сосредоточено на звезде сериалов и фильмов — Никите Кологривом.

Приезд знаменитого гостя вызвал ажиотаж — организаторам даже пришлось закрыть регистрацию. За несколько дней заявку оставили более трех тысяч человек — об этом сообщил НГС Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области и организатор фестиваля.

Организатор фестиваля Александр Зырянов и Никита Кологривый ответили на вопросы прессы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Очень большой спрос, поэтому в следующем году будем проводить фестиваль в нескольких точках и увеличим количество дней. Сейчас зарегистрировалось более 3000 человек. Думаю, что это интерес и к Никите Кологривому, и в целом к фестивалю. В выходной день у людей есть возможность бесплатно посмотреть хорошие фильмы, по ним уже соскучились. Программа интересная, насыщенная, — сказал Зырянов.



Никита Кологривый присутствовал на открытии, где выступил с речью — он рассказал о творческих планах, а потом вместе с организаторами фестиваля хлопнул в хлопушку — такова традиция. После торжественной части началась автограф-сессия: холл кинотеатра «Победа» моментально заполонила толпа.

Людей взбудоражило появление актера Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Желающих сфотографироваться со звездой настолько много, что становится понятно — повезет не всем. Никита же со знанием дела быстро организовал систему, по которой получить памятное фото станет гораздо проще. За красную ленточку запустили детей, а родителей попросили ждать снаружи.



— Чтобы все успели, давайте определимся. Переверните все камеры на фронтальный режим — так будет быстрее, потому что если мы будем ждать, пока выйдет кто-то из членов вашей семьи, будет вас фотать и проверять качество, вы будете говорить: «Ой, плохо получилось!» — извините. Посмотрите на этих детей, которые пришли, давайте мы каждому уделим внимание, — скомандовал актер.

В толпе ощущалось волнение. Те, кто прорвался вперед, ожидали свою очередь в радостном предвкушении, а те, кто оказался на задворках, заметно нервничали. Охрана бдительно следила за процессом, то и дело просила людей отойти на шаг назад от ленты. Никита вел себя приветливо и широко улыбался для фото.

Добравшись до Никиты многие терялись. Актер подбадривал гостей и сам руководил процессом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дарья рассказывает, что на автограф-сессию с актером ее уговорила прийти дочь — вместе с подругой она как раз пробивается за фотографией с кумиром.



— Я мало что видела с участием Никиты, в основном то, что смотрела дочь — «Слово пацана» и «Черная весна». Интересный формат мероприятия — актёр общается со зрителями напрямую. Я видела, как он общается в интервью, предположила, что в общении с фанатами он будет простым, без звездности, — высказалась женщина.

Дарья вместе с сыном Кириллом ждет, пока ее дочь получит автограф и фото со знаменитостью Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Посмотреть на кумира пришли преимущественно дети — вели себя прилично, не баловались. Девчонки подростки хихикали, обсуждая, какую подпись придумать к фото со звездой.



— Мне Никита Кологривый понравился в сериале «Два холма», так классно сыграл Геру, что я влюбилась. Еще у него голос приятный, — рассказала девушка и улыбнулась. Она пришла вместе с подругой, чтобы сделать фото с Никитой, а потом похвастаться в соцсетях.

Майя с сыном скромно стояли в очереди за фото. Женщина рассказывает, что ее сын Ярослав — поклонник актера.

— Никита характерный очень, как актер — хороший, приятно, что у нас такой земляк. Мы смотрели «По щучьему велению» и сериал «Слово пацана». Сын пришел посмотреть на кумира, а мне интересно послушать о планах, которые есть у Никиты по развитию кино, интересно, что он хочет сделать в нашем городе, — говорит Майя.

Майя поддержала интерес сына — мальчик хотел посмотреть на любимого актера вживую Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











— Ярослав, а почему тебе нравится Никита Кологоривый?



— Потому что он хороший актер и играет очень хорошо.

— А «Слово пацана» тебе почему понравилось?

— Потому что он там играет, а еще Пальто и Марат.

Екатерина пришла на автограф-сессию вместе с сыном Максимом. Им очень нравятся фильмы с участием актера — «Я медведь» и «По щучьему велению».

До заветного автографа и фотографии осталось всего несколько минут Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











— Мы счастливы, что есть такой артист. Позитивное детское кино, доброе, — комментирует Катерина.



— Я хочу стать актером, как Никита, хожу в театральный кружок, — делится Максим.

Ирина привела на мероприятие двоих сыновей — мальчики лет 7–8 взволнованно показывали на Кологривого и шептали: «Кащей», но отходить от матери не решались.



— Мы с мужем «По щучьему велению» посмотрели, понравилось, хорошее кино. А дети не оценили, им в пацанов интереснее играть. Я не одобряла просмотр, жестокий сериал, крови много, насилия, не для ребенка, но разве скроешь от них? В школу пришли, одноклассники с телефонов смотрят. Спросили: «Мам, а почему Айгюль из окна упала?», даже не сразу нашлась, что ответить. А Никита актер талантливый, и вещи правильные говорит, здорово, что есть такие заинтересованные люди, — поделилась мнением женщина.

Тем временем кажется, будто народу стало еще больше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Галина рассказывает, что увидела рекламу и обращение Кологривого и захотела посетить мероприятие. Женщина пришла сюда вместе с подругой и ее семьей.

— Как актер мне Никита нравится, но как человек эмоции вызывает противоречивые. У него есть свой эпатаж, наверное, этим он и интересен. Я смотрела с ним «По щучьему велению» и «Слово пацана», вместе с детьми. Я считаю, взрослому человеку нужно объяснять ребенку некоторые моменты в сериале. Мы не можем совсем оградить детей от того, что происходит в жизни, и в целом, если корректировать и комментировать сцены жестокости, то сериал в какой-то степени даже полезен, — рассуждает Галина.

Галина и ее спутники в ожидании автографа Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Дочь Юлии уже получила автограф артиста — девочка выглядит очень радостной, как и сама Юлия, которой очень понравилось мероприятие.

— Мы большие фанаты Никиты, а тут такой повод, — улыбается женщина. — Ребенок у меня счастливый, дочь среди нас самая ярая поклонница. Сериалы смотрим с Кологривым, на фильм «По щучьему велению» ходили. Никита очень крутой и человечный, не зазвездился. Такой душевный, общается на равных — это классно.

Муж Юлии отметил, что автограф-сессию можно было бы организовать по-другому — ведь в такой толпе не каждому удастся получить автограф и многие останутся недовольными Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Среди толпы была замечена «Сибирская Круэлла» — блогер Ольга Платонова уговорила актера встать с ней в планку и даже похлопала парня по ягодицам.



Ольга пришла на встречу со знаменитостью в большом кокошнике Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











В Новосибирск Никита Кологривый прилетел поздно вечером 15 марта. В Толмачево его в шуточной форме встретили друзья с табличками: «Пробы в Армянский сериал» и «Кастинг на «Дом-2«». В аэропорту закричал, что приехал домой. Первым делом он отправился за шаурмой в M-grill — это традиция из детства, а потом отдыхал в баре.



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