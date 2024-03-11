На бесплатный кинофестиваль с участием Никиты Кологривого не осталось мест — когда могут опять открыть регистрацию

— Ажиотаж, очень большой спрос, поэтому в следующем году будем проводить фестиваль в нескольких точках и увеличим количество дней, — объяснил корреспонденту НГС Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области. — Сейчас зарегистрировалось более 3000 человек. Думаю, что это интерес и к Никите Кологривому, и в целом к фестивалю. В выходной день у людей есть возможность бесплатно посмотреть хорошие фильмы, по ним уже соскучились. Программа интересная, насыщенная. Мы сейчас пересчитаем все, и 12 марта, если будут свободные места, то откроем опять регистрацию.