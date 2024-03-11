На бесплатный кинофестиваль с участием Никиты Кологривого не осталось мест — когда могут опять открыть регистрацию

В Новосибирске закрыли регистрацию на кинофестиваль с участием популярного актера Никиты Кологривого. Звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» выступит 16 марта и проведет автограф-сессию, сообщает корпорация развития Новосибирской области.
Мест на фестиваль кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа» уже нет. Регистрацию открыли 8 марта и сейчас она уже недоступна.
— Ажиотаж, очень большой спрос, поэтому в следующем году будем проводить фестиваль в нескольких точках и увеличим количество дней, — объяснил корреспонденту НГС Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области. — Сейчас зарегистрировалось более 3000 человек. Думаю, что это интерес и к Никите Кологривому, и в целом к фестивалю. В выходной день у людей есть возможность бесплатно посмотреть хорошие фильмы, по ним уже соскучились. Программа интересная, насыщенная. Мы сейчас пересчитаем все, и 12 марта, если будут свободные места, то откроем опять регистрацию.
Фестиваль пройдет 15–16 марта — будут показаны фильмы для разных возрастных категорий. В первый день запланирована деловая программа. Информацию нужно уточнять в программе. Организатор — Корпорация развития Новосибирской области.
Никита Кологривый записал видеообращение к новосибирцам и пригласил на фестиваль.