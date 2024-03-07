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Никита Кологривый записал видеообращение к новосибирцам и хочет приехать домой — куда идти за автографом

Регистрация на встречу откроется 8 марта

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Актер записал видеообращение

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В Новосибирск приедет Никита Кологривый — звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн», сообщает корпорация развития Новосибирской области. Актер выступит 16 марта на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа».

— Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию, — говорится в сообщении корпорации.

Актер записал видеообращение.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Корпорация развития НСО

Участие в мероприятии будет бесплатным, но регистрация на сайте кинофестиваля откроется 8 марта. Он пройдет 15–16 марта — будут показаны фильмы для разных возрастных категорий. Информацию нужно уточнять в программе. Организатор — Корпорация развития Новосибирской области.

Ранее Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним.

Никита КологривыйПобедаКиноКинотеатр
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