Никита Кологривый записал видеообращение к новосибирцам и хочет приехать домой — куда идти за автографом

В Новосибирск приедет Никита Кологривый — звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн», сообщает корпорация развития Новосибирской области. Актер выступит 16 марта на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа».
— Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию, — говорится в сообщении корпорации.
Актер записал видеообращение.
Участие в мероприятии будет бесплатным, но регистрация на сайте кинофестиваля откроется 8 марта. Он пройдет 15–16 марта — будут показаны фильмы для разных возрастных категорий. Информацию нужно уточнять в программе. Организатор — Корпорация развития Новосибирской области.
Ранее Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним.