«Хочу перед вами извиниться»: Никита Кологривый публично попросил прощения — рассказываем, зачем и почему

Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним. Поклонники обиделись на актера, решив, что он поймал звездную болезнь.
— Дорогие друзья, дорогие подписчики, а в особенности город Сочи. Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не всем смог уделить время. Мы не были готовы к такому количеству публики, у нас съемочный процесс. Нам трудно, мы стараемся и вас не обидеть, и поработать, и снять кино. Сочи — курортный город, съемочные локации здесь трудные для доступа — это все туристические места. Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться уделить время, — сказал актер в видео обращении.
Никита Кологривый прилетел в Сочи на съемки фильма «Возвращение попугая Кеши». В своем Telegram-канале он активно делился впечатлениями, показывал места съемок и подготовку к процессу — поклонники ловили его буквально повсюду и приходили посмотреть на кумира.
Напомним, что в новом фильме актер играет роль Митяя — учителя географии из Сочи, к которому попадает говорящий попугай. По данным сайта Kinopoisk — выход фильма в прокат запланирован на осень 2024 года. Режиссером проекта выступает Олег Асадулин.
Кологривый — уроженец Новосибирска. Он неоднократно сообщал, что ему нравится сниматься в детском кино. В планах у актера создать большой кинокомплекс в Новосибирске, где он хочет снимать фильмы с акцентом на этнику, сибирский фольклор. Например, недавний фильм с Кологривым «По щучьему велению» снимали в Тобольске.