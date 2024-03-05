«Хочу перед вами извиниться»: Никита Кологривый публично попросил прощения — рассказываем, зачем и почему

— Дорогие друзья, дорогие подписчики, а в особенности город Сочи. Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не всем смог уделить время. Мы не были готовы к такому количеству публики, у нас съемочный процесс. Нам трудно, мы стараемся и вас не обидеть, и поработать, и снять кино. Сочи — курортный город, съемочные локации здесь трудные для доступа — это все туристические места. Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться уделить время, — сказал актер в видео обращении.