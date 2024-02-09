Никита Кологривый снимется в фильме о «Возвращении попугая Кеши» — он сыграет учителя географии

— Мы стартовали! Доброе семейное кино «Возвращение попугая Кеши». Обожаю такие проекты, в них есть своя атмосфера и энергетика, заложены правильные ценности: семья, любовь, добро, дружба, — написано в посте.

Кологривый неоднократно сообщал, что ему нравится сниматься в детском кино. В планах у актера создать большой кинокомплекс в Новосибирске, где он хочет снимать фильмы с акцентом на этнику, сибирский фольклор. Например, недавний фильм с Кологривым «По щучьему велению» снимали в Тобольске.