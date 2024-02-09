Никита Кологривый снимется в фильме о «Возвращении попугая Кеши» — он сыграет учителя географии

Актер из Новосибирска Никита Кологривый снимется в семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». По данным сайта Kinopoisk — выход фильма в прокат запланирован на осень 2024 года. Режиссером проекта выступает Олег Асадулин.
Известно, что Кологривый появится на экране в роли Митяя — учителя географии из Сочи, к которому попадает говорящий попугай. В социальной сети Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России) Никита в соавторстве с продюсером Юлией Ерохиной опубликовал пост, где сообщил о начале съемок.
— Мы стартовали! Доброе семейное кино «Возвращение попугая Кеши». Обожаю такие проекты, в них есть своя атмосфера и энергетика, заложены правильные ценности: семья, любовь, добро, дружба, — написано в посте.
Кологривый неоднократно сообщал, что ему нравится сниматься в детском кино. В планах у актера создать большой кинокомплекс в Новосибирске, где он хочет снимать фильмы с акцентом на этнику, сибирский фольклор. Например, недавний фильм с Кологривым «По щучьему велению» снимали в Тобольске.
За последнее время актер дал несколько скандальных интервью и испортил отношения с коллегами. От работы с Никитой Кологривым отказался российский режиссер Стас Иванов, недоволен высказываниями сибиряка и Отар Кушанашвили — журналиста возмутила критика Кологривого в адрес советских актеров — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
В начале февраля Кологривый попал в конфликт с ведущем передачи «Закрытый показ» Александром Гордоном — он выгнал актера из зала. Кологривого позвали как эксперта на обсуждение фильма «Подельники» (16+) Евгения Григорьева. Когда ведущий попросил Кологривого рассказать, о чем кино, актер пустился в пространные объяснения смысла фильма — ответ Гордона не устроил. В результате словесной перепалки, Никита покинул студию.
Поведение Никиты Кологривого прокомментировал преподаватель театрального института и руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев. С Никитой он проработал всего год, но говорит, что успел подружиться. Педагог отметил, что Никита с детства был острый на язык, но при этом никогда не переходил границ. Как считает Владимир Зуев, нахлынувшая популярность не повлияла на Никиту. Педагог отметил, что даже после переезда Кологривого в Москву они продолжают поддерживать связь.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.