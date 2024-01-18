«Нажил себе врагов»: скандальное интервью Никиты Кологривого вызвало волну возмущения — от него начали отказываться режиссеры

От Никиты Кологривого начали отказываться режиссеры — новосибирский актёр дал несколько скандальных интервью, где резко высказался о коллегах по сериалу «Слово пацана», а также о работе киноиндустрии в целом. Некоторые цитаты вызвали негативную реакцию — актера охарактеризовали как токсичного и ненадежного.
Российский режиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», в своем Telegram-канале объяснил причины нежелания работать с Кологривым.
— Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутри индустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей «правды», то уж тащи до конца, — написал режиссер.
Никита Кологривый нелестно высказался о работе Александры Бортич, отметив, что у нее нет соответствующего образования. Досталось Даниле Козловскому за его роль в фильме Духless. Он раскритиковал и сериал «Слово пацана», отметив, что по актерской игре заметно, кто знает жизнь, отраженную в сериале, а кто лишь играет, что знает жизнь, намекая на Ивана Янковского. Актер также заявил, что «пацанам играть пацанов — легко».
Кологривый дал оценку и творчеству народных артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова: по его мнению, их роли скучны и не лучше его собственных. Высказывание вызвало возмущение у Отара Кушанашвили — его слова приводит издание osnmedia.ru.
— Кологривый не понимает, что такое культура памяти. Такие люди утрачивают чувство реальности. Вдруг он искренне думает, что они ему не ровня в актерском мастерстве… Но то, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду, — заявил Кушанашвили.
Почти в трехчасовом подкасте у Эдьдара Джарахова актер рассказывал об обратной стороне съемок фильмов и сериалов. Высказался он также и в сторону современных рэперов, блогеров и прочих представителей творческой индустрии. Редакция НГС попросила Никиту Кологривого прокомментировать ситуацию, но агент артиста ответила отказом: «Нет, никаких комментариев не будет».
Неоднократно Никита Кологривый говорил о своем желании проявить себя не только актера, но и в качестве продюсера. В 2023 году дебютировал на этом поприще — выступил креативным продюсером сериала «Макс и Гусь», в котором также сыграл главную роль. В интервью корреспонденту НГС актер рассказывал, что хочет развить кино в Сибири, делать акцент на этнику, сибирский фольклор, снимать исторические и детские фильмы.
В декабре актёр ответил на вопросы журналиста о нашумевшей роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».