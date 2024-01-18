«Нажил себе врагов»: скандальное интервью Никиты Кологривого вызвало волну возмущения — от него начали отказываться режиссеры

— Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутри индустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей «правды», то уж тащи до конца, — написал режиссер.

Никита Кологривый нелестно высказался о работе Александры Бортич, отметив, что у нее нет соответствующего образования. Досталось Даниле Козловскому за его роль в фильме Духless. Он раскритиковал и сериал «Слово пацана», отметив, что по актерской игре заметно, кто знает жизнь, отраженную в сериале, а кто лишь играет, что знает жизнь, намекая на Ивана Янковского. Актер также заявил, что «пацанам играть пацанов — легко».