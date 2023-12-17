«Общество беспомощно»: актёр Никита Кологривый — о своём персонаже в «Слове пацана» и романтизации бандитов

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о казанских преступных группировках, продолжает бить рекорды. Каждый четверг зритель держит руку на пульсе и с замиранием сердца следит за тем, что будет дальше. Огромное количество хайпа, попытки запретить показ, споры о романтизации бандитизма — режиссер Жора Крыжовников наверняка гордится своей работой. Одну из главных ролей в «Слове пацана» сыграл новосибирский актёр Никита Кологривый — журналист НГС поговорила с ним о его герое Кощее, о казанском феномене и впечатлениях от проекта.
— Как ощущаете себя в образе Кощея? Легко вжились в роль или были сложности?
— Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения.
— Вам близок ваш персонаж? Он — киношный злодей. В прошлом интервью НГС вы говорили, что хотели бы сыграть плохого парня — каковы впечатления?
— В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно.
— За что вы можете похвалить и за что осудить Кощея?
— Похвалить своего героя я могу за его инакомыслие, за внесистемность, за житейскую мудрость и хитрость. Поругать — за трусость, хладнокровность, беспринципность и бесчеловечность.
— Когда вы сами были пацаном, в районе, на улице были свои группировки? Как вы относитесь к такому феномену?
— Я никогда не был вхож ни в какие группировки, занимался спортом — боксом. На районе я появлялся, даже участвовал в потасовках, но это было на уровне юношеской романтики. Я всегда боялся таких историй и не хотел погружаться туда.
Если говорить о группировках как о феномене, считаю так: чем больше общество беспомощно, тем больше оно сбивается в беспомощные формирования, тем сильнее у молодежи ощущение, что их некому защитить. Они становятся жестокими и защищают себя сами. Мне кажется, мы должны сформировать такую среду, чтобы людям не хотелось создавать никаких защитных сообществ, чтобы мы сосуществовали друг с другом и уважительно друг к другу относились, причем классово.
— Многие осуждают сериал за романтизацию бандитизма — что думаете об этом?
— Я считаю, это бред, никакой романтизации нет. Я думаю, что сериалу завидуют и пытаются его сломать, ровно так же, как пытаются сломать мою репутацию.
— Какая атмосфера на съемочной площадке? Всегда интересно посмотреть закулисье.
— Атмосфера замечательная, но строгая и собранная, потому что тема сериала сложная: мы рассуждаем о смерти, о трагедии того времени. Конечно, были и веселые моменты, команда замечательная. Но как мне кажется, в большей степени все старались сконцентрироваться и работать на дело.
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