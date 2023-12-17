«Общество беспомощно»: актёр Никита Кологривый — о своём персонаже в «Слове пацана» и романтизации бандитов

— Как ощущаете себя в образе Кощея? Легко вжились в роль или были сложности?

— Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения.

— Вам близок ваш персонаж? Он — киношный злодей. В прошлом интервью НГС вы говорили, что хотели бы сыграть плохого парня — каковы впечатления?

— В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно.