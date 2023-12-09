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«Слово пацана»

О чем трек «Пыяла»? Переводим главный саундтрек из сериала «Слово пацана»

Он на татарском языке

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Трек татаро-петербуржского дуэта «АИГЕЛ» занимает первое место в мировом рейтинге Shazam

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Песня «Пыяла» татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» вышла еще в 2020 году, но мировую популярность получила только спустя три года, став главным саундтреком сериала «Слово пацана» (18+).

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Видео: Первый канал

Так о чем же эта песня? Многие задаются этим вопросом, и, честно сказать, даже некоторые носители языка затрудняются ее перевести. Само название «Пыяла» переводится как «стекло», а вот с текстом посложнее.

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Видео: 116.RU

Начнем сначала. Так выглядит текст песни, который просто несколько раз повторяется:

Мәхәббәт пыяласын

атасың — карасын

Чын бәхет пыяласын

бәрәсең, ватасың,

Күздә күз

күздә күз

күздә күз нурым ояла —

Кулда кул

кулда кул

кулда — кулда пыяла.

И если делать перевод дословно, то выходит что-то похоже на это:

Любви стекло кидаешь — пусть посмотрит

Настоящего счастья стекло ударяешь, разбиваешь

В глазах глаза

В глазах глаза

В глазах свет моих очей стыдится

В руке рука

В руке рука

В руке — в руке стекло.

Согласны, выглядит корявенько. Многие татары уверены, что переводить нужно не дословно, а понимать сам смысл текста. Точно так же, как и в других иностранных песнях. В относительно художественном переводе текст песни будет выглядеть так:

Ты разбил мою любовь

Она хрупка, как стекло

Видишь?

Ты и есть моя любовь

Ты разбит, вдребезги

Загляни мне в глаза

Посмотри, ты мое солнце

Дай мне руку свою,

А в руке твоей стекло.

Ну или вот такой еще вариант:


Береги свою любовь

Хрупкую, как стекло

Истинное счастье

Тоже можно разбить

Посмотри мне в глаза

А в глазах,

В глазах любовь к тебе

Впилось в руки мои

Стекло твоей любви.

Стоит отметить, что вопросы с переводом возникали, когда был релиз трека. Тогда певица и поэтесса Айгель Гайсина рассказала, что «пыяла» — это не только «стекло» или «осколок стекла», это еще и «чаша», «пиала». Кроме того, песня полна метафорами и идиомами, например «күз нурым» — это идиома для обозначения любимого человека, а если переводить дословно, то «луч глаза» или «свет очей моих». «Пар канатлар» переводится как «пара крыльев», в переносном значении — «две половинки».

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Песня «Пыяла» залетела в мировой рейтинг Shazam и занимает первую строчку. А еще трек занял первые места в «Яндекс Музыке», VK, Apple Music и Spotify.

«Пыяла» исполняется на татарском языке. Айгель родом из Набережных Челнов, но сейчас живет в Германии. Вместе со вторым участником дуэта — музыкантом Ильей Барамией — она выступила против СВО. Группа попала под отмену, то есть их концерты стали «не рекомендованы» в России. Возможно, из-за этого их имена не упоминаются в титрах нашумевшего сериала, хотя «Пыяла» звучит чуть ли не в каждой серии в самые драматичные моменты.

Напомним также, что «АИГЕЛ» уже залетал во всевозможные чарты с другой песней — «Татарин». Она со страшной силой вирусилась в «ТикТоке». Историю песни, основанную на реальных событиях, мы рассказывали ранее.

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