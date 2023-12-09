О чем трек «Пыяла»? Переводим главный саундтрек из сериала «Слово пацана»

Песня «Пыяла» татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» вышла еще в 2020 году, но мировую популярность получила только спустя три года, став главным саундтреком сериала «Слово пацана» (18+).
Так о чем же эта песня? Многие задаются этим вопросом, и, честно сказать, даже некоторые носители языка затрудняются ее перевести. Само название «Пыяла» переводится как «стекло», а вот с текстом посложнее.
Начнем сначала. Так выглядит текст песни, который просто несколько раз повторяется:
Мәхәббәт пыяласын
атасың — карасын
Чын бәхет пыяласын
бәрәсең, ватасың,
Күздә күз
күздә күз
күздә күз нурым ояла —
Кулда кул
кулда кул
кулда — кулда пыяла.
И если делать перевод дословно, то выходит что-то похоже на это:
Любви стекло кидаешь — пусть посмотрит
Настоящего счастья стекло ударяешь, разбиваешь
В глазах глаза
В глазах глаза
В глазах свет моих очей стыдится
В руке рука
В руке рука
В руке — в руке стекло.
Согласны, выглядит корявенько. Многие татары уверены, что переводить нужно не дословно, а понимать сам смысл текста. Точно так же, как и в других иностранных песнях. В относительно художественном переводе текст песни будет выглядеть так:
Ты разбил мою любовь
Она хрупка, как стекло
Видишь?
Ты и есть моя любовь
Ты разбит, вдребезги
Загляни мне в глаза
Посмотри, ты мое солнце
Дай мне руку свою,
А в руке твоей стекло.
Ну или вот такой еще вариант:
Береги свою любовь
Хрупкую, как стекло
Истинное счастье
Тоже можно разбить
Посмотри мне в глаза
А в глазах,
В глазах любовь к тебе
Впилось в руки мои
Стекло твоей любви.
Стоит отметить, что вопросы с переводом возникали, когда был релиз трека. Тогда певица и поэтесса Айгель Гайсина рассказала, что «пыяла» — это не только «стекло» или «осколок стекла», это еще и «чаша», «пиала». Кроме того, песня полна метафорами и идиомами, например «күз нурым» — это идиома для обозначения любимого человека, а если переводить дословно, то «луч глаза» или «свет очей моих». «Пар канатлар» переводится как «пара крыльев», в переносном значении — «две половинки».
Песня «Пыяла» залетела в мировой рейтинг Shazam и занимает первую строчку. А еще трек занял первые места в «Яндекс Музыке», VK, Apple Music и Spotify.
«Пыяла» исполняется на татарском языке. Айгель родом из Набережных Челнов, но сейчас живет в Германии. Вместе со вторым участником дуэта — музыкантом Ильей Барамией — она выступила против СВО. Группа попала под отмену, то есть их концерты стали «не рекомендованы» в России. Возможно, из-за этого их имена не упоминаются в титрах нашумевшего сериала, хотя «Пыяла» звучит чуть ли не в каждой серии в самые драматичные моменты.
Напомним также, что «АИГЕЛ» уже залетал во всевозможные чарты с другой песней — «Татарин». Она со страшной силой вирусилась в «ТикТоке». Историю песни, основанную на реальных событиях, мы рассказывали ранее.