О чем трек «Пыяла»? Переводим главный саундтрек из сериала «Слово пацана»

«Пыяла» исполняется на татарском языке. Айгель родом из Набережных Челнов, но сейчас живет в Германии. Вместе со вторым участником дуэта — музыкантом Ильей Барамией — она выступила против СВО. Группа попала под отмену, то есть их концерты стали «не рекомендованы» в России. Возможно, из-за этого их имена не упоминаются в титрах нашумевшего сериала, хотя «Пыяла» звучит чуть ли не в каждой серии в самые драматичные моменты.

