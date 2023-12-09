«Первый случай в истории мирового кино». Авторы фильма «Слово пацана» внезапно пересняли последнюю серию

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских подростках в 1980-е — 1990-е годы режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) вышел 9 ноября 2023 года. Сценарий к картине писал сам режиссер вместе со сценаристом Андреем Золотаревым на основе сборника воспоминаний о казанских ОПГ писателя Роберта Гараева. Из-за криминальной тематики казанские власти запретили снимать сериал в Татарстане, тогда съемочная группа перебралась в Ярославль. Съемки проходили с марта по май 2023 года, в декабре 2023 года киношники вернулись в город, чтобы доснять несколько сцен для финальной серии, она выйдет 21 декабря. В сериале появились жилые дворы в Ленинском и Дзержинском районах, промзона во Фрунзенском районе, улицы Заволжского района. Также съемки сериала запомнились нашему городу большими массовыми сценами: 350 человек снимались в очереди за водкой, еще несколько десятков играли скорбящих в сцене похорон подростка Ералаша. В этом материале мы разглядывали, какие локации попали в сериал.

