Кто такой «чушпан»? Отвечают бывший заключенный, лингвокриминалист и автор книги «Слово пацана»

«С какого района, чушпан?»
Эта фраза завирусилась в интернете после выхода в свет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова про казанских подростков конца
Обращение «чушпан» не раз звучало из уст главных героев, из-за чего быстро перешло в народ. На популярных маркетплейсах вовсю продают футболки с надписями «чушпан» или «нечушпан». Кто это, в конце концов, такой?
О значении слова многие догадываются из контекста, но наши коллеги из 76.RU решили копнуть глубже и спросили экспертов: лингвокриминалиста, бывшего заключенного, автора книги «Слово пацана», татарскую журналистку.
«Он еще никто»
Бывший ярославский сиделец на просьбу разобрать это жаргонное на слух словцо сперва сказал, что не слышал подобного в колонии. Однако взял паузу и позвонил знакомым из Челябинска. Оказалось, что словцо «чушпан» пошло от сидельцев Сиблага.
Сиблаг, или Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, был организован осенью 1929 года как управление лагерей особого назначения в Западно-Сибирском крае. С целью исполнения решения правительства об использовании труда заключенных при колонизации отдаленных районов СССР и эксплуатации их природных богатств. Центр Сиблага в разные годы базировался в Новосибирске и Мариинске. Подробнее о том, как у советских властей появилась идея отправить рецидивистов в Сиблаг, можно почитать в этом материале.
— Это старое выражение, которое не используется сейчас. Оно пошло с Сиблага. Есть слово «чухан» — это неуважительное, пренебрежительное обращение к вновь прибывшему, например, в СИЗО. Он еще никто — ни козырной, ни вор, ни бродяга. «Чушпан» — это пионер или комсомолец, который попал не в свой двор, не в свой район. Не знающий, не понимающий по жизни, школьник, который забрел в чужой район. Но опять же — пренебрежительное, оскорбительное. В основном использовалось на малолетке Сиблага — первоходы общего режима (тот, кто впервые попал в трудовой лагерь. — Прим. ред.). Слово появилось раньше перестройки — в 30, 40, 50-е, — рассказал в беседе с 76.RU экс-заключенный. — Не путайте «чушпан» с «чуханом», это означает еще грязный, неприятный человек.
В интернете начала расходиться теория, что «чушпан» — это сочетание слов «чухан» и «пацан». То есть «пацан», который еще не определился со своим районом. Впрочем, теория схожа с той, которую рассказал бывший сиделец.
«Пацан — мацан»
Кандидат филологических наук, лингвокриминалист Денис Карпов разъяснил, что в словарях жаргона «чушпан» не встречал. Не с того орфографического района, вероятно.
— Слово известно, относится к жаргону, кажется, и в нашей области появлялось, насколько помню, но могу ошибаться. Я специально жаргоном не занимался. Видимо, это производное от «чухан», оно же «чушка», это низшая тюремная каста. Других подобных слов словари жаргона не знают. В данном случае финальные части слов тоже совпадают, — рассказал в беседе с 76.RU Денис.
А вот теории о слиянии «чухана» и «пацана» эксперт охотно верит.
— Я думаю, это то, что называется народной этимологией. Такие «рифмующиеся» оппозиции характерны для жаргона, в Ярославле когда-то была пара «пацан — мацан». Она повторяет смысл обсуждаемой пары. В любом случае это пара, где один член реализует положительное значение, второе — отрицательное, часто включает элемент порицания, является грубым, включает негативный компонент, пренебрежительное, — добавил эксперт.
«Не гражданин государства»
Специально для 76.RU объяснение слову дал автор сборника воспоминаний «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», писатель Роберт Гараев. Именно эта книга дала основу сюжету, но сериал не является её экранизацией.
— Чушпаны — это те, кто не участвует в группировке. Это такое унизительное слово. Обычно так называли тех, у кого отнимают деньги или, может быть, вещи. Или они носили в кассу. Этих людей могли также обижать, они были бесправны. В мире группировок они не считались вообще какими-то гражданами. Мини-государство в группировках, если мы рассматриваем группировки как мини-государство. Чушпан — это не гражданин государства. Такой лишенец был, — объясняет 76.RU Роберт Гараев. — Пацан может стать чушпаном, если его отошлют из группировки. Он не участник группировки, он однозначно чушпан, а не пацан. Ну это выражаясь лексикой группировок. Чушпан пацаном может стать. Например, если вы смотрите в сериале, то Андрей изначально чушпан. Потом он пришивается к группировке и становится пацаном. Пока он не был пацаном, он был чушпаном.
Роберт Гараев подчеркивал в интервью «Фонтанке», что его книга и сериал — это два разных произведения.
Слово татарской журналистки
Мы обратились к носителю языка — Руфине Калимуллиной, которая родилась в татарской семье и работает в редакции 116.RU в Казани. Напомним, сериал «Слово пацана» повествует о «казанском феномене», то есть о событиях в Татарстане в годы перестройки.
— Никогда не слышала в татарском ничего похожего. Тут, конечно, есть «ч», а татары любят эту букву, которая у нас произносится как «щ», но я не думаю, что это татарское слово. Да и говорят именно «чушпан», — рассказала журналистка Руфина Калимуллина. — В татарском есть слово «чучка», произносится «щущка», а переводится как «свинья». Это именно разговорное слово, в литературном татарском обычно используется другое слово — «дуңгыз». Про грязнуль тоже говорят «чучка».
«Слово пацана» — это сборник воспоминаний участников бандитских группировок, жителей Казани и правоохранителей о криминальной жизни Татарстана с
Съемки нового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» для онлайн-кинотеатра START и видеосервиса Wink проходили в Ярославле с марта по май, в декабре 2023 года киношники вернулись в город, чтобы переснять несколько сцен восьмой серии. Хотя картину уже крутят на платформах, но последние серии еще впереди. Повлияла ли на это решение шумиха, которая началась вокруг сериала, — пока неизвестно. В кадре засветились десятки ярославских локаций: жилые дворы в Ленинском и Дзержинском районах, промзона во Фрунзенском районе, улицы Заволжского района. А в кадре появились сотни жителей Ярославля: 350 человек снимались в очереди за водкой, еще несколько десятков играли скорбящих в сцене похорон подростка Ералаша. В этом материале мы разглядывали, какие локации попали в сериал. Все новости о сериале мы собираем в специальном сюжете.