Кто такой «чушпан»? Отвечают бывший заключенный, лингвокриминалист и автор книги «Слово пацана»

О значении слова многие догадываются из контекста, но наши коллеги из 76.RU решили копнуть глубже и спросили экспертов: лингвокриминалиста, бывшего заключенного, автора книги «Слово пацана», татарскую журналистку.

«Он еще никто»

Бывший ярославский сиделец на просьбу разобрать это жаргонное на слух словцо сперва сказал, что не слышал подобного в колонии. Однако взял паузу и позвонил знакомым из Челябинска. Оказалось, что словцо «чушпан» пошло от сидельцев Сиблага.



Сиблаг, или Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, был организован осенью 1929 года как управление лагерей особого назначения в Западно-Сибирском крае. С целью исполнения решения правительства об использовании труда заключенных при колонизации отдаленных районов СССР и эксплуатации их природных богатств. Центр Сиблага в разные годы базировался в Новосибирске и Мариинске. Подробнее о том, как у советских властей появилась идея отправить рецидивистов в Сиблаг, можно почитать в этом материале.