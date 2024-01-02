«Фудкорты всякие, движухи»: звезда «Слова пацана» Никита Кологривый дал интервью о творчестве и Новосибирске

— Думаю, это общее воспоминание, наша ностальгия по лучшему из тех времен, и по худшему. Как мне пишут, оценивая моего персонажа, что это воспоминание неприятных людей из 90-х, от которых дрожь бежала по спине, ты понимал, что это очень жуткий человек. И это были люди времени того, сейчас таких нет. Для нового поколения это любопытство, мы узнаем об истории не литературной. Главная тема — посмотреть со стороны, — ответил Кологривый.

