«Фудкорты всякие, движухи»: звезда «Слова пацана» Никита Кологривый дал интервью о творчестве и Новосибирске

Актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», дал интервью блогеру Эльдару Джарахову. Он говорил о творчестве, и при этом упомянул родной город.
По словам актера, он переехал в Москву в 2012 году, потому что там было больше возможностей для участия в кастингах и съемках. Также Никита Кологривый сказал, что снялся примерно в 60 картинах до того, как снялся в «Слове пацана». Эльдар Джарахов задал ему вопрос о том, в чем феномер этого сериала.
— Думаю, это общее воспоминание, наша ностальгия по лучшему из тех времен, и по худшему. Как мне пишут, оценивая моего персонажа, что это воспоминание неприятных людей из 90-х, от которых дрожь бежала по спине, ты понимал, что это очень жуткий человек. И это были люди времени того, сейчас таких нет. Для нового поколения это любопытство, мы узнаем об истории не литературной. Главная тема — посмотреть со стороны, — ответил Кологривый.
Также ведущий и актер обсудили Новосибирск и соседние регионы Сибири. По словам Джарахова, когда он был в Новокузнецке, водитель такси сказал, что у него могут быть проблемы из-за внешнего вида, а именно — куртки. По словам Кологривого, в новосибирске такого сейчас нет:
— Сейчас Новосиб, я там был, там очень все прогрессивно.
— Я был недавно, Сатир возил на какую-то вечеринку недалеко от Академгородка. Вообще не было ощущения, что я в Новосибе. Все продвинутые, клевые, — ответил Джарахов.
— Сейчас там сделали фудкорты всякие, движухи. С кино там траблы. Летом ездили на Алтай, возил сценаристов показать Алтай и Сибирь. Они, конечно, в восторге, — поделился актер.
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