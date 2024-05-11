«В небольшом шоке до сих пор»: очевидец — о ДТП с пострадавшими на Северном обходе

Травмы получили четыре человека, в том числе 16-летний подросток Источник: Дмитрий Пивненко











Днем 11 мая на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП, в котором пострадали четыре человека. Очевидец аварии Дмитрий Пивненко поделился с НГС фотографиями с места произошедшего.



Он сообщил, что авария произошла на его глазах. Сибиряк ехал по дороге с братом, а также сыном и племянником. Самому младшему в салоне транспорта было 16 лет.



— Перед нами машина увернулась. И мы увернулись — повезло, — сказал Дмитрий.



Мужчина предположил, что водитель Toyota RAV4 якобы пытался проехать «вторым рядом» на трассе.



— Скорее всего думал, что не обгоняет, а опережает поток вторым рядом, — предположил сибиряк. — Момент аварии перед глазами, в небольшом шоке до сих пор.



По словам Дмитрия, сначала на участке дороги столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Dodge Caliber, затем — с Subaru Forester. После ДТП очевидцы позвонили работникам скорой медицинской помощи и рассказали о произошедшем.



Как сообщал НГС начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 14:15 часов. Предварительно, автомобиль Toyota RAV4 совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с Dodge Caliber и Subaru Forester — они двигались во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Речь идет о водителе автомобиля Dodge, а также пассажирах Subaru и Toyota.

