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Происшествия «В небольшом шоке до сих пор»: очевидец — о ДТП с пострадавшими на Северном обходе

«В небольшом шоке до сих пор»: очевидец — о ДТП с пострадавшими на Северном обходе

Травмы получили четыре человека

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Травмы получили четыре человека, в том числе 16-летний подросток

Днем 11 мая на Северном обходе Новосибирска случилось ДТП, в котором пострадали четыре человека. Очевидец аварии Дмитрий Пивненко поделился с НГС фотографиями с места произошедшего.

Он сообщил, что авария произошла на его глазах. Сибиряк ехал по дороге с братом, а также сыном и племянником. Самому младшему в салоне транспорта было 16 лет.

— Перед нами машина увернулась. И мы увернулись — повезло, — сказал Дмитрий.

Мужчина предположил, что водитель Toyota RAV4 якобы пытался проехать «вторым рядом» на трассе.

— Скорее всего думал, что не обгоняет, а опережает поток вторым рядом, — предположил сибиряк. — Момент аварии перед глазами, в небольшом шоке до сих пор.

По словам Дмитрия, сначала на участке дороги столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Dodge Caliber, затем — с Subaru Forester. После ДТП очевидцы позвонили работникам скорой медицинской помощи и рассказали о произошедшем.

Как сообщал НГС начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 14:15 часов. Предварительно, автомобиль Toyota RAV4 совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с Dodge Caliber и Subaru Forester — они двигались во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Речь идет о водителе автомобиля Dodge, а также пассажирах Subaru и Toyota.

Накануне стало известно, что в Новосибирской области произошла авария, в которой погибла женщина. ДТП случилось в Краснозерском районе.

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ДТП Северный обход Пострадавшие Авария Новосибирск
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