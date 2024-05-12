Главное по делу автобуса, рухнувшего в реку. Следователи рассказали, правда ли водителю не давали отдыхать

Задержанному должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения Источник: СК РФ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об автобусе, рухнувшем в Мойку. Это начальник автоколонны ООО «Такси», компании-владельца автобуса.



Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Задержанный сотрудник «Такси» по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей.

По данным следствия, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Главная информация о трагедии Источник: Городские порталы

Ранее сообщалось, что в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.