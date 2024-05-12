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Происшествия Автобус упал в Мойку Главное по делу автобуса, рухнувшего в реку. Следователи рассказали, правда ли водителю не давали отдыхать

Главное по делу автобуса, рухнувшего в реку. Следователи рассказали, правда ли водителю не давали отдыхать

Силовики задержали начальника, который отвечал за режим труда водителей

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Задержанному должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об автобусе, рухнувшем в Мойку. Это начальник автоколонны ООО «Такси», компании-владельца автобуса.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Задержанный сотрудник «Такси» по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей.

По данным следствия, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Главная информация о трагедии

Ранее сообщалось, что в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.

Лазурный Volgabus-4298.G4 упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным «Фонтанки», из 8 пассажиров выжил лишь один, он находится в больнице. Также госпитализирован и задержан водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов. Полиция и СК возбудили уголовные дела. К месту трагедии продолжают нести цветы.

Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».

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