Главное по делу автобуса, рухнувшего в реку. Следователи рассказали, правда ли водителю не давали отдыхать

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об автобусе, рухнувшем в Мойку. Это начальник автоколонны ООО «Такси», компании-владельца автобуса.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Задержанный сотрудник «Такси» по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей.
По данным следствия, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.
Ранее сообщалось, что в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.
Лазурный Volgabus-4298.G4 упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным «Фонтанки», из 8 пассажиров выжил лишь один, он находится в больнице. Также госпитализирован и задержан водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов. Полиция и СК возбудили уголовные дела. К месту трагедии продолжают нести цветы.
Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».